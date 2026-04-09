Iată că timpul a trecut, Radu Ciucă lucrează în continuare alături de Cătălin Măruță la podcastul „Acasă la Măruță”, chiar dacă nu mai sunt împreună, unul lângă altul, la PRO TV, iar acum Antena 1 a făcut un anunț important: Radu Ciucă este acum parte din emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai, care va debuta pe 20 aprilie 2026, de la ora 17.00, la Antena 1!

Din emisiune mai face parte și Oase, iar Radu Ciucă va fi responsabil cu energia pozitivă și cu muzica de calitate.

La scurt timp după ce a semnat cu Antena 1, Radu Ciucă, omul care în ultimii ani a stat lângă Cătălin Măruță, a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre noua provocare, emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai.

„Pentru mine nu e doar o schimbare de decor. Cred că o emisiune zilnică te ține foarte viu. Te obligă să fii prezent, conectat, rapid, inspirat și, mai ales, să vii cu energie reală, nu cu energie de decor. Eu vin dintr-un ritm în care live-ul și reacția de moment au făcut parte din viața mea foarte mulți ani, așa că într-un fel mă simt ca acasă. Sau, mă rog, ca într-o casă puțin mai agitată, cu mai multe furnici prin ea. (n.r. – râde)

Îmi place ideea asta că, de luni până vineri, oamenii o să mă regăsească într-un alt context, cu altă energie, dar tot eu. Și, între noi fie vorba, cred că după atâția ani lângă Cătălin Măruță, sunt destul de antrenat pentru ritmul ăsta încât să nu mă sperie nimic. Sau aproape nimic! Sincer? E exact genul de nebunie care îmi place!

Furnicuțele vin cu un tip de energie care nu te lasă să stai pe pilot automat nici două secunde, iar asta pentru mine e perfect. Îmi plac ritmul, joaca, imprevizibilul și senzația aia că orice se poate întâmpla în direct. Iar colaborarea cu Denise Rifai mi se pare una foarte interesantă tocmai pentru că vine cu o energie diferită, foarte puternică și foarte clară. Cred că tocmai contrastul ăsta poate să nască niște momente foarte faine”, a spus Radu Ciucă în exclusivitate pentru Libertatea.

Declarația lui Radu Ciucă a venit la scurt timp după ce Antena 1 a anunțat oficial că acesta va face parte din emisiunea care începe pe 20 aprilie 2026, de la ora 17.00.

„Un nou capitol în care simt că pot să mă arăt și altfel în fața publicului. Și da… recunosc, abia aștept să mă și distrez serios în povestea asta! Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat.

Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în «Furnicuțele» cu și mai multă poftă. Pe scurt: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise Rifai vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a dezvăluit Radu Ciucă prin intermediul unui comunicat de presă.

