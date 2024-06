Pepe și Yasmine Pascu se pregătesc să facă marele pas în fața lui Dumnezeu pe 7 iunie, data aleasă având o semnificație specială: este ziua de naștere a fiului lor, Pepe jr. După ce s-au căsătorit civil în urmă cu doi ani, cuplul este acum gata să se cunune religios, marcând astfel un nou capitol în povestea lor de dragoste.

Artistul nu e însă la prima căsătorie, el a avut un mariaj din 2006 până în 2011 cu Oana Zăvoranu, iar apoi a fost căsătorit cu Raluca Pastramă din 2012 până în 2021. Acum, despre căsătoria religioasă cu Yasmine Pascu, artistul spune pentru Cancan că nu are emoții. „Sunt extrem de relaxat. Nu par a om stresat, de niciun fel”.

„Am decis să avem un eveniment așa cum suntem noi, frumos, elegant, plin de distracție, relaxat, pe marginea lacului, piscină, artiști, prieteni, oameni care vin fără obligații. Din toate punctele de vedere, cred că am spus cam tot”, a mai adăugat el despre evenimentul care va avea loc mâine.

Întrebat despre nași, Pepe a spus că fratele lui și soția vor primi acest rol. „Fratele meu și cumnata mea, oamenii care m-au crescut și oamenii de la care am învățat cum e bine să iubești”.

„O să fie cât se poate de relaxat, să vin ca un invitat la nuntă”

„Este totul superbine organizat, avem încredere că o să iasă un supereveniment și toată lumea vine să se distreze. Da (n.r. – este totul pus la punct). Totul este în detaliu pus la punct. Dacă au curaj, oamenii să înțeleagă un altfel de concept, așa cum l-am prezentat eu celor care organizează nunta, și care au înțeles perfect și au venit și cu 3-4 idei în plus, care au fost extrem de potrivite.

De fapt, este primul eveniment de care nu mă ocup eu personal și am angajat pe cineva care să facă lucrurile astea pentru mine în cel mai profund detaliu. O să fie cât se poate de relaxat, să vin ca un invitat la nuntă.

Dacă zic programul artistic, e festival. Zic câțiva, nu pe toți: Mandinga, Theo Rose, Johnny Romano, Clejanii, Silviu Andrei, nea Marin cu dansuri”, a declarat Pepe la Antena Stars. Evenimentul a fost gândit în detaliu pentru a crea o atmosferă în care toată lumea să se simtă bine și să se distreze. Organizatorii au venit cu câteva idei suplimentare care s-au potrivit perfect cu viziunea mirilor, contribuind la realizarea unui eveniment foarte bine structurat”, spunea artistul la Antena Stars.

„Nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare”

Cu toate pregătirile finalizate și emoțiile în creștere, Pepe și Yasmine așteaptă cu nerăbdare ziua în care își vor uni destinele, fiind înconjurați de familie și prieteni apropiați. Totul este pregătit pentru o zi de neuitat, plină de momente frumoase. „În primul rând, nu e cu stat la masă și cu meniuri. E cu muzică și petrecere nonstop, cu artiști. Nu sunt pauze de mese.

E la un alt nivel, e total altceva. Sunt curajos, ce-i drept. E sinucidere din punct de vedere financiar, pentru că e foarte scump ceea ce fac. Ne dorim un eveniment la care oamenii chiar vin să se distreze, nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare.

Cu tradițiile pe care noi le respectăm și în care credem, dar nu cum am văzut la extrem de multe nunți la care am fost și pe care le respect, dar eu am vrut altfel. Nu e un meniu fix și fiecare poate alege ce își dorește”, a mai zis Pepe, la Antena Stars.

