Din 2012 până în 2021, Raluca Pastramă a fost căsătorită cu Pepe, împreună cu care are două fetițe, pe Rosa și pe Maria. În timpul mariajului cu cântărețul, ea a purtat numele lui, Pascu. După divorțul de artist, ea l-a cunoscut pe Ibrahim Ibru, cu care are o fetiță. Mariajul lor s-a încheiat rapid, în toamna acestui an au divorțat.

Atunci, Raluca Pastramă a revenit la numele lui Pepe după decizia instanței, acum e din nou Raluca Pascu. „Nu a fost neapărat alegerea mea, eu credeam cumva că voi reveni la numele Pastramă, dacă ați văzut și alte declarații de-ale mele de acum ceva timp.

Eu cumva eram sigură că voi reveni la numele Pastramă. (…) Dar, dacă instanța a hotărât să fiu Pascu, voi rămâne la Pascu, ținând cont că Rosa și Maria sunt Pascu, cred că ar fi mult mai ok. Voi rămâne la Pascu, e cel mai ok”, a declarat Raluca în emisiunea „Viața fără filtru”.

În ceea ce privește divorțul de Ibrahim Ibru, Raluca Pastramă este foarte fericită că s-a încheiat procesul. Mai mult decât atât, ea se declară câștigătoare, pentru că magistrații au decis ca domiciliul fetiței cu Ibrahim Ibru să fie la ea acasă.

„Nu mă așteptam ca ieri să rămână în pronunțare, credeam ca va mai dura procesul, nu știam că va dura atât de puțin, știam că acest gen de procese durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc. Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală, avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită. Am divorțat amiabil, de comun acord, fără culpă, nu avem nimic de împărțit. Am avut un fel de înțelegere de separație de bunuri. Nu avea rost să ne acuzăm unul pe celălalt. La noi a fost discuția doar de copil. Fiecare a venit în instanță cu ce a putut pentru a câștiga copilul”, a spus Raluca Pastramă, potrivit Spynews.ro.

În ceea ce le privește pe fetițele ei și ale lui Pepe, Raluca Pastramă are o relație mai bună acum cu micuțele, care au domiciliul la artist. „Eu consider că sunt bine fetele, suntem într-un moment în care s-a mai relaxat situația. Războiul a rămas între adulți și copiii au fost și sunt mai protejați”, a mai declarat ea.

Raluca Pastramă e în proces cu Pepe

După 8 ani de căsnicie, Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu 4 ani, în anul 2020. La vremea respectivă, cei doi foști soți ar fi ajuns la un numitor comun atât în ceea ce privește partajul, cât și custodia celor două fetițe ale lor.

Scandalul dintre Pepe și Raluca s-a reaprins după ce aceasta inițiat în instanță o ordonanță președințială pentru a câștiga dreptul de a petrece mai mult timp cu cele două fetițe ale lor. La proces, Pepe s-a apărat și susține că are nenumărate dovezi în favoarea lui și, totodată, Maria și Rosa au făcut declarații în fața judecătorilor.

„Copiii sunt foarte fericiți. Copiii au dat declarații în fața judecătorilor și-au spus…. Nici nu mai vreau să intru în subiect. Normal că poate își mai pun întrebări, dar ele sunt cât se poate de departe de tot ceea ce a apărut, fiind tot timpul cu ele, nu stau nici pe net, nici pe TV să vadă ele ce se întâmplă și nu intră. Adică le țin departe, nu le obosim mintea cu așa ceva”, a spus Pepe, care își ține copiii departe de conflictul cu mama lor, Raluca Pastramă.

Pepe așteaptă decizia instanței

Întrebat în interviul din Fanatik despre atitudinea Ralucăi Pastramă privind procesul, el a zis: „Nici acum nu înțeleg de ce. Eu cred că instanța și justiția, adică oamenii care pot da o soluție, vor vedea foarte clar cum stau lucrurile, e limpede, adică n-ai cum să faci asta la televizor, e mult”.

În prezent, cei doi țin legătura doar pentru copii, amândoi așteptând decizia instanței. „E destul de simplu, e despre copii și atât. O să așteptăm să vedem la sfârșit cum sunt rezultatele instanțelor și după aia să mai comentăm. Momentan comentăm degeaba”.

