Fosta soție a artistului are datorii uriaşe, pe firma pe care a preluat-o de la Pepe în urma divorțului.

„Eu am nişte dosare cu Pepe, problema dintre noi a fost din cauza firmei pe care mi-a predat-o mie la divorţ, o firmă ce mi-a lăsat-o plină de datorii ascunse. Au fost nişte contracte pe care le-a făcut el în timpul căsătoriei noastre pe firma respectivă, dar eu nepricepându-mă la acte la momentul acela, el în timpul căsniciei a făcut nişte contracte de împrumut, iar la momentul divorţului s-a pus administrator în ultimele luni şi a prelungit toate contractele pe care le făcuse el de-a lungul timpului.

Eu am fost de bună-credinţă şi am preluat firma ca de la soţ la soţie, de asta am şi cedat absolut tot pentru firma asta. Acum, de curând, după trei de la divorţ, au început să îmi vină mai multe notificări cum că eu am datorii la el şi că trebuie să plătesc nişte sume extraordinar de mari. Lucru care pe mine m-a şocat, pentru că eu nu ştiam. Chiar nu ştiam. Nu mi-au apărut datorii în evidenţele contabile. Nu m-am priceput foarte mult timp la treburile astea pentru că, pe timpul căsniciei, el s-a ocupat de tot.

Eu am preluat de bună-credinţă pentru că nu mă gândeam că poate să facă aşa ceva. Ideea este că s-a ajuns foarte departe, iar acum, el a trebuit să mă execute pe bunurile trecute pe firma aia. Grădiniţa este funcţională, nu am mutat nimic, totul este în regulă, astăzi am avut două serbări, urmează să mai avem una de 8 Martie”, a declarat Raluca Pastramă, pentru cancan.ro.

Fosta soție a lui Pepe a dezvăluit că regretă că a avut încredere în tatăl fiicelor sale.

„Greşeala este a mea că am avut încredere în soţul meu cu care am trăit 10 ani şi cu care am doi copii. Nu m-am gândit în momentul acela că cineva poate face ceva de genul acesta, adică un soţ, un tată, nu îmi doresc să vorbesc lucruri urâte despre el, pentru că nu asta e ideea, greşeala a fost practic a mea pentru că nu am făcut audit atunci şi am mers pe încredere, mai departe… vedem ce se întâmplă. Hotărârea nu este definitivă, a fost într-adevăr o hotărâre judecătorească executorie, dar nu este definitivă. El m-a băgat pe mine în trei procese cu grădiniţa asta.

A ştiut să îşi pregătească şi să premediteze toate lucruile astea în aşa fel încât să mă facă datoare după trei ani şi să îmi ceară nişte dobânzi enorme. Din acest motiv m-a ţinut trei ani şi mi-a trimis notificări fix înainte ca termenul legal să se prescrie pentru contractele pe care el le-a prelungit fix cu o zi înainte de divorț.

Despre situaţia asta eu nu am vorbit niciodată şi chiar am făcut rău că nu am vorbit, pentru că oamenii trebuie să ştie nişte lucruri despre caracterul lui faţă de mama copiilor lui. El vrea să îmi închidă grădiniţa. Asta îşi doreşte. Vrea să îmi facă foarte mult rău. Păcat că are veninul ăsta în suflet! Nu se gândeşte că fetele noastre cresc şi că la un moment dat o să aibă nevoie de ambii părinţi. Eu tot ce fac, fac doar pentru copiii mei”, a mai spus Raluca Pastramă.

