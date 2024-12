Pepe trăiește alături de soția sa, Yasmine Pascu, și cei trei copii într-o vilă impresionantă din Pipera, evaluată la peste 400.000 de euro. Artistul nu doar că își crește familia în acest loc, dar își desfășoară și o mare parte din activitatea profesională în propria locuință. Vila este locul unde Pepe filmează o mare parte din interviurile și concertele sale online pentru canalul său de YouTube, iar unele dintre videoclipurile sale muzicale, precum cel al piesei „M-am jurat”, au fost filmate chiar aici.

Recent, Pepe a postat pe rețelele sociale imagini cu fiicele sale din căsnicia cu Raluca Pastramă, Rosa și Maria, dar și cu cel mic, Pepe Junior, care se jucau în livingul spațios al casei. Aceste imagini au oferit fanilor o privire detaliată asupra interiorului vilei. Livingul este unul impresionant, cu geamuri mari ce lasă să pătrundă o lumină naturală superbă, iar designul modern, în nuanțe de crem, bej și negru, conferă încăperii un aer elegant.

Printre elementele de decor se numără tapetul care imită lemnul, dar și o bucătărie open-space, dotată cu un blat de bucătărie negru și detalii elegante care o completează perfect.

Pepe a transformat balcoanele în dressinguri

Un alt detaliu deosebit al casei este tavanul din sticlă al bucătăriei, care se întinde pe întreaga lungime a camerei, iar Pepe a recunoscut într-un interviu că acest tavan oferă o priveliște spectaculoasă, în special atunci când ninge. Mai mult, artistul a transformat balcoanele de la etaj în dressinguri, alegând să renunțe la acestea pentru a câștiga mai mult spațiu util.

„La etaje sunt dormitoarele și am făcut dresinguri din balcoanele de la etaj. Am renunțat la balcoane pentru că nu am ieșit niciodată în ele. Când ai terasă, curte, nu ai de ce să ieși în balcon la etaj, le-am închis pe toate”, a povestit Pepe, în trecut.

Dormitorul matrimonial este, de asemenea, unul deosebit, cu un dressing mare din oglinzi, ce se întinde pe tot peretele, și un pat modern, cu detalii din oglindă. Casa este un exemplu de bun gust și eleganță, fiind complet renovată de Pepe după ce a cumpărat-o acum opt ani. Artistul a investit mult în renovări, iar de-a lungul timpului a făcut chiar trei reparații la acoperiș.

Pe lângă interiorul deosebit, casa beneficiază și de o curte mare, cu un bar din sticlă și două grătare imense, ideale pentru petreceri mari și evenimente speciale. Pepe și familia sa se bucură de acest spațiu generos și elegant, iar artistul a declarat că este extrem de fericit în acest loc.

„Am casa de 8 ani, imediat cum am cumpărat-o am renovat-o, am băgat o căruță de bani. La vreo doi ani am făcut încă o dată acoperișul și acum, din nou. De trei ori am făcut acoperișul”, a povestit Pepe, explicând cât de mult a investit în transformarea casei sale într-un adevărat cămin de vis.

