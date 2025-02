În anul 2024, deși erau divorțați, Pepe și Raluca Pastramă au intrat din nou în atenția presei. Ea a decis că își dorește să-și vadă fetele mai des și i-a intentat proces fostului soț pentru a renegocia custodia copiilor lor.

La diferite posturi de televiziune și podcasturi cei doi au făcut acuzații dure unul la adresa altuia. Până la acest moment, instanța încă nu a luat o decizie, motiv pentru care Maria și Rosa locuiesc în continuare cu Pepe.

Pepe spune că are o familie minunată

În prezent, cei doi foști soți țin legătura doar pentru cei doi copii pe care îi au împreună. Într-un interviu pentru Unica, el a rupt tăcerea despre relația cu Raluca Pastramă și a spus cum le protejează pe Maria și Rosa de știrile din presă despre familia lor.

„Cum eram și înainte. Fetițele sunt foarte bine, noi suntem o familie minunată. Cred eu că s-au mai liniștit lucrurile, sper. Adică cel puțin pe partea de TV, care nu are nicio legătură cu tot ceea ce înseamnă partea juridică. Nu-ți faci niciodată dreptate pe un post TV sau într-un podcast, că nu rezolvi nimic. Ba din contră, pui paie pe foc. În principiu, același lucru. Copiii sunt bine mersi, sunt foarte fericiți. Au rezultate extraordinare. Merg la mama lor în vizită”, a spus Pepe.

Și a continuat: „Copiii nu stau să se uite la știri de scandal. Nici măcar când au existat, și au fost, slavă cerului, destul de multe situații încordate. Nu au avut acces la știri. Le-am ținut departe și cred că așa e normal”.

Pepe, preocupat de creșterea copiilor lui

Având în vedere că fetițele locuiesc la el, Pepe s-a preocupat să le umple timpul cu activități inedite. Chiar pe Pepe jr., băiețelul lui din căsnicia cu actuala soție, va merge la sport.

„Rosa face muzică și teatru pe lângă, Maria e foarte serioasă pe partea de sport. Are antrenamente zi de zi, la nivel de performanță. Fratele lor mai mic, chiar dacă nu a împlinit încă 3 ani, împlinește 3 ani în iunie, are 2 ani de când face înot. Înoată singur la vârsta lui.

Și am decis astăzi, după ce am vorbit cu Leonard Doroftei, să-l aduc la club să se apuce de box de mic. Chiar dacă va fi cel mai mic din sală, e bine să crească în spiritul acesta sportiv. O să-l dau la mai multe sporturi, pentru că are o energie fantastică și are aptitudini”, a mai spus prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!”.

