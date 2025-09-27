Recent, vedeta în vârstă de 50 de ani ne-a acordat un interviu în cadrul căruia a vorbit atât despre viața lui personală, cât și despre cea profesională. Și ne-a dezvăluit cine sunt persoanele care i-au marcat cariera.

A învățat multe de la Valeriu Lazarov și Dem Rădulescu

„Sunt destule persoane importante în viața mea. Unul dintre ei ar fi profesorul meu de matematică, domnul Stoițescu, un om care credea că ar trebui să fac altceva în afară de Facultatea de Sport, adică Facultatea de Matematică. Dar m-a lăsat în pace și m-a încurajat cât a putut de mult să merg în direcția în care îmi doream. Au mai fost Valeriu Lazarov, cu care am lucrat ani de zile, regizorul Tudor Mărăscu, Dumnezeu să-L ierte, cu care am colaborat foarte mult. Au fost oameni profesioniști, de la care am avut multe de învățat.

Un alt nume care îmi vine acum în minte este regretatul Dem Rădulescu, care stătea cu mine la cabină și mă învăța cum să spun textele și replicile, acum 25 de ani. Lista este deschisă și sunt mulți oameni, mari sportivi, actori, cu care am vorbit și de la care am învățat enorm. Am cunoscut oameni valoroși în toți acești ani de carieră și sunt recunoscător pentru fiecare întâlnire”, a spus Cosmin Cernat în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

Referitor la perioadele frumoase din viața lui, prezentatorul știrilor de la Kanal D ne-a vorbit despre viața pe care o avea în liceu, când juca baschet.

„Au fost multe perioade frumoase. Una dintre ele a fost perioada liceului, când jucam baschet. A fost o perioadă extraordinară! Erau Cupele Liceelor și exista o energie incredibilă. A fost una dintre cele mai frumoase perioade pe care le-am trăit în copilărie. Apoi, au fost Jocurile Olimpice la care am participat. Profesional, o perioadă frumoasă a fost și cea în care am realizat emisiunea «Stele de cinci stele», alături de actori. Am fost norocos!

Am cunoscut și viața din Republica Dominicană în perioada în care prezentam «Exatlon» sau «Insula de 1 milion» la Kanal D, și a fost, de asemenea, o perioadă foarte frumoasă. Consider că am fost binecuvântat să am parte de momente, oameni și experiențe minunate în viața mea”, a mai afirmat Cosmin Cernat.

Cosmin Cernat are o relație frumoasă cu fetele lui

Am vrut să aflăm de la Cosmin Cernat și ce relație are cu Ayana Rodica Maria și Maya Mihaela, cele două fete pe care le are cu Monica Iagăr.

„Eu cred că sunt un tată normal. Am o relație frumoasă cu copiii mei. Avem și o relație de prietenie și cred că este ideal să fii prieten cu copiii tăi. Cea mai mare realizare a mea este că ei, deși sunt mari, își doresc să petreacă timp cu mine și mă sună. În momentul în care copiii te sună, înseamnă că ți-ai făcut «treaba». Când te caută și te întreabă, pur și simplu, «Ce faci, tată?», este minunat”, a încheiat vedeta de la Kanal D interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE