Recent, vedeta în vârstă de 50 de ani ne-a acordat un interviu în cadrul căruia a vorbit atât despre viața lui personală, cât și despre cea profesională. Și ne-a dezvăluit cine sunt persoanele care i-au marcat cariera.

A învățat multe de la Valeriu Lazarov și Dem Rădulescu

„Sunt destule persoane importante în viața mea. Unul dintre ei ar fi profesorul meu de matematică, domnul Stoițescu, un om care credea că ar trebui să fac altceva în afară de Facultatea de Sport, adică Facultatea de Matematică. Dar m-a lăsat în pace și m-a încurajat cât a putut de mult să merg în direcția în care îmi doream. Au mai fost Valeriu Lazarov, cu care am lucrat ani de zile, regizorul Tudor Mărăscu, Dumnezeu să-L ierte, cu care am colaborat foarte mult. Au fost oameni profesioniști, de la care am avut multe de învățat.

Un alt nume care îmi vine acum în minte este regretatul Dem Rădulescu, care stătea cu mine la cabină și mă învăța cum să spun textele și replicile, acum 25 de ani. Lista este deschisă și sunt mulți oameni, mari sportivi, actori, cu care am vorbit și de la care am învățat enorm. Am cunoscut oameni valoroși în toți acești ani de carieră și sunt recunoscător pentru fiecare întâlnire”, a spus Cosmin Cernat în exclusivitate pentru Libertatea.

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
 Cosmin CernatIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 22

Referitor la perioadele frumoase din viața lui, prezentatorul știrilor de la Kanal D ne-a vorbit despre viața pe care o avea în liceu, când juca baschet.

„Au fost multe perioade frumoase. Una dintre ele a fost perioada liceului, când jucam baschet. A fost o perioadă extraordinară! Erau Cupele Liceelor și exista o energie incredibilă. A fost una dintre cele mai frumoase perioade pe care le-am trăit în copilărie. Apoi, au fost Jocurile Olimpice la care am participat. Profesional, o perioadă frumoasă a fost și cea în care am realizat emisiunea «Stele de cinci stele», alături de actori. Am fost norocos!

Am cunoscut și viața din Republica Dominicană în perioada în care prezentam «Exatlon» sau «Insula de 1 milion» la Kanal D, și a fost, de asemenea, o perioadă foarte frumoasă. Consider că am fost binecuvântat să am parte de momente, oameni și experiențe minunate în viața mea”, a mai afirmat Cosmin Cernat.

Cosmin Cernat are o relație frumoasă cu fetele lui

Am vrut să aflăm de la Cosmin Cernat și ce relație are cu Ayana Rodica Maria și Maya Mihaela, cele două fete pe care le are cu Monica Iagăr.

„Eu cred că sunt un tată normal. Am o relație frumoasă cu copiii mei. Avem și o relație de prietenie și cred că este ideal să fii prieten cu copiii tăi. Cea mai mare realizare a mea este că ei, deși sunt mari, își doresc să petreacă timp cu mine și mă sună. În momentul în care copiii te sună, înseamnă că ți-ai făcut «treaba». Când te caută și te întreabă, pur și simplu, «Ce faci, tată?», este minunat”, a încheiat vedeta de la Kanal D interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum alege Jorge să-și țină copiii departe de tentații și substanțele interzise: „Altă variantă nu există”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Exclusiv
Știri România 07:00
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce a povestit iubitul ei despre ultimele clipe ale vedetei TV
Știri România 26 sept.
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce a povestit iubitul ei despre ultimele clipe ale vedetei TV
Parteneri
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Adevarul.ro
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate
Fanatik.ro
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Cum alege Jorge să-și țină copiii departe de tentații și substanțele interzise: „Altă variantă nu există”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum alege Jorge să-și țină copiii departe de tentații și substanțele interzise: „Altă variantă nu există”
Cine sunt persoanele care i-au marcat cariera lui Cosmin Cernat: „Credea că ar trebui să fac altceva”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:50
Cine sunt persoanele care i-au marcat cariera lui Cosmin Cernat: „Credea că ar trebui să fac altceva”
Parteneri
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
TVMania.ro
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
ObservatorNews.ro
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Wowbiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 26 sept.
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt