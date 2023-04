Cine sunt semifinaliștii de la Românii au talent sezonul 13

Peste 300 de concurenți au urcat pe scena celui mai iubit show de divertisment și au visat să ajungă cât mai departe în competiție. Cu 24 dintre ei ne vedem în semifinalele Românii au talent.

Și-n sezonul acesta am demonstrat că suntem un popor talentat! Am ascultat voci speciale, am urmărit dansuri spectaculoase și numere de acrobație care ne-au ținut cu sufletul la gură.

După 14 ediții, jurații Românii au talent au ales semifinaliștii sezonului 13. Cu ei ne vom întâlni în cele două semifinale din 28 mai, respectiv 5 mai, scrie PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Unii dintre ei au primit Golden Buzz și și-au asigurat un loc în semifinale încă din preselecții. În total, 24 de concurenți se vor lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

Semifinaliștii Românii au talent sezonul 13

Bad Salsa

Gabriel Mardale

Amira Oloșutean

Bianca Avram

Albert Gugulan

Andrei Gîrjob

Monique Family

Teodora Vasilichi

Oleg Spînu

Rareș Prisacariu

Florin Zgăvârdici

Recomandări „Sunt două Ucraine. Unii se plâng că au salarii de doar 1.600 de euro la stat, iar sute de răniți își așteaptă de jumătate de an protezele promise de Guvern” – indignarea unei parlamentare din opoziția de la Kiev

Sânziana Iani și Mihai Adrian

Sandip Brahamin

Marco Cristoferi

Olya și Valera

Ștefan Popescu

Carina Veghiu

Sara Piliego

Eduard Sălăgean

Ramadhani Brothers

Katrinel Prisăcaru

Garry Cozma

Denisia Sănduleac

Taheira Sașa

Alexia Vay a cucerit juriul cu timbrul ei special

Alexia și-ar dori să devină artist, să o cunoască toată lumea și să câștige bani pe care să-i doneze pentru copiii care nu au părinți. Spune că este empatică și că își dorește să ajute. Imediat după ce a început cursurile, Alexia s-a făcut remarcată. A ajuns chiar să cânte în Elveția pentru comunitatea de români de acolo.

Alexia este foarte înaltă și a făcut o perioadă modelling, însă spune că muzica îi place mai mult.

A venit la Românii au talent ca să câștige. Crede în ea și spune că poate realiza acest vis. „Impecabil! Ai o voce care îmi doresc să nu se mai schimbe chiar dacă ai 13 ani. Ai toate șansele să ajungi acolo unde îți dorești!”, a spus Mihai Bobonete

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a...

Playtech.ro Cresc toate pensiile din România. Anunț oficial, bani mai mulți direct în buzunar

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO Deea Maxer, despre cum i s-a schimbat viața după divorțul de Dinu. Artista nu mai este singură

Observatornews.ro Horoscop săptămâna 24-30 aprilie 2023. Un excelent moment pentru întâlniri romantice

Știrileprotv.ro 10 membri ai aceleiași familii au fost împușcați mortal. Mai mulți bărbați necunoscuți le-au intrat în casă. Unde s-a întâmplat | VIDEO

FANATIK.RO Legea care permite vecinilor să-ți intre în curte. O pot face de fiecare dată când doresc și nu-i poți împiedica. Ce este dreptul la trecere

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'