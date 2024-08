Vara aceasta a fost una încărcată pentru Mihai Bobonete, care a fost șef de galerie la meciul România – Belgia de la EURO 2024. Ulterior, actorul a făcut show la festivalul UNTOLD 2024, însă a avut timp și de o vacanță cu familia.

El s-a bucurat de relaxare pe litoralul românesc, a mers în Vama Veche, unde a atras atenția cu apariția lui pe plajă. Îmbrăcat într-un maiou gri, cu pălărie de plajă pe cap și ochelari de soare la ochi, Mihai Bobonete și-a încărcat bateriile pentru perioada încărcată de muncă.

Mihai Bobonete, vacanță în Vama Veche

Dacă pe 15 august se relaxa pe plajă, acum actorul filmează pentru un nou sezon al serialului „Las Fierbinți” de la Pro TV. „De la Vama Veche și apoi în Las Fierbinți înapoi pentru o săptămâna de foc… Vama Veche nu mai e ce a fost, ba chiar e mai mișto acum! La mulți ani Măriilor!”, a fost mesajul lui Mihai Bobonete, care a postat și o fotografie cu el, la plajă.

Pe Instagram, fanii au reacționat: „Salut! Un Amza Pellea mai modern”, „Fără să te superi pe mine, mi-aș permite să-ți sugerez să treci mai des pe la sala de forță. Că de slăbit n-ai să slăbești, că la tine e genetic”, „Tot frumos ai rămas”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Strategia de rumeguș a „lumii ruse”. Câteva observații pe marginea viziunii geopolitice promovate la Kremlin

Motivul pentru care Mihai Bobonete refuză uneori să facă poze cu fanii

De peste 10 ani, Mihai Bobonete joacă rolul lui „Bobiță” în serialul „Las Fierbinți” difuzat la Pro TV. Personajul l-a făcut atât de cunoscut, încât nu e loc în care să ajungă și să nu fie recunoscut. Însă atunci când e cu familia, actorul refuză să facă poze cu fanii.

„Da, lumea mă recunoaște oriunde merg, atât în străinătate, cât și aici. Plus că noi nu am mers în locuri atât de exclusiviste. Noi dacă am mers în Grecia, am fost pe Kassandra și pe Sithonia sau în Thassos, și prin Spania și prin Italia. Pe unde merg, da, mă recunoaște lumea.

Dacă sunt amândoi copiii cu mine, nu prea fac poze și explic de ce. Dacă mă opresc să fac o poză, spun: nu pot și nu fac poze când sunt cu copiii, nu mai întreabă omul de ce, pentru că înțelege. Când ai doi copii, atenția trebuie să fie asta”, a zis el pentru Ciao.

„De obicei, când sunt însoțit de copii, refuz să fac poze”

Și a continuat: „Acum au crescut, e mai simplu, dar când erau mici, am avut momente în mall în care m-am oprit să fac o poză cu cineva și în secunda doi nu mai era niciun copil lângă mine. Bun, ești în mall, o să zici: Bobo, dar unde credeai că se duc? Nu contează, ca părinte… De obicei, când sunt însoțit de copii, refuz să fac poze, plus că nici pe ei nu vreau să îi expun.

Recomandări Elevii eliminați din examenul de bacalaureat prin aplicarea „rigidă” a regulamentului care au câștigat în justiție dreptul de a participa la sesiunea din august 2024

Ei nu fac meseria mea și atunci mă cam feresc. Dar câteodată fac poze și când sunt cu copiii sau le explic copiilor și dacă și ei sunt de acord, mă retrag și fac o poză. În general, când nu sunt cu copii, fac poze cu toată lumea. Nu cred că e cineva care să mă fi oprit vreodată pe undeva să nu fi făcut o poză sau să nu stau de vorbă sau să strâng mâna, nu”.

Rezultate BAC toamnă 2024. Notele, publicate pe edu.ro.

Urmărește-ne pe Google News