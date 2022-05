Ciprian Marica, 36 de ani, a lăsat fotbalul în plan secund, este implicat în diverse afaceri, iar una dintre ele, i-a adus o plângere penală și un scandal de proporții cu finul său, Ilie Năstase, 75 de ani. Legendarul tenismen l-a acuzat pe fostul internațional că i-a sustras afacerea, baza sportivă „Voința”, în zona de nord a Capitalei.

Un important om de afaceri în domeniul imobiliar, Marica i-a povestit lui Ameri Nasrin în cadrul podcast-ului acesteia, „Ameritat cu Nasrin”, că toate problemele și reacțiile oamenilor din ultima perioadă l-au determinat să ia în calcul să părăsească România! Chiar sondează piața externă acum.

„N-aș mai investi în România”

„Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai investi în România. N-am timp de regrete, sunt mulțumit cu ceea ce am realizat. Tata m-a învățat de mic valoarea banului, deși nu am avut niciodată presiunea financiară. M-a ambiționat să fac carieră, să demonstrez cu living-room și bar în casă! Cum i-a zis Ionuț Chirilă tatei: «Băi, i-ai dat mai mult lui fi-tu decât am eu în buzunar!». Zicea că nu-mi găsesc motivația. Iar eu mă întorceam cu banii acasă și-i dădeam tatei înapoi. Voiam să demonstrez că nu stau pe banii părinților, ci pot eu să-i fac, am vrut să arăt că sunt capabil. Aș minți să spun că m-am modelat singur, am avut nevoie de oameni, de mentori, care să mă sprijine”, a relatat Ciprian.

„Poate ei ar avea un viitor afară”

Marica a fost precis când și-a manifestat nemulțumirile: „Prețul succesului e invidia, trebuie să ți-o asumi. Poate la început de carieră mă afecta, apoi nu. Mă interesa foarte mult părerea oamenilor. Nu-i poți mulțumi pe toți. Mă gândesc să-i protejez cumva pe copiii mei și poate pentru ei e mai bine să plecăm din România. Faptul că ești persoană publică are avantaje și dezavantaje. Poate că ei ar putea avea un viitor afară. Inevitabil, mă gândesc că-i va afecta. Iau în calcul ca ei să plece din România de la o vârstă fragedă, pentru a fi departe de tot ceea ce înseamnă România! Pentru ei trebuie să iau cea mai bună decizie, nu vreau copiii mei să sufere”.

L-a căutat pe Ion Țiriac

Vizavi de situația cu Ilie Năstase, fostul fotbalist a dezvăluit că a încercat să-l coopteze pe miliardarul Ion Țiriac, care să medieze conflictul său cu Nasty, doar că Ilie nu a vrut acest lucru. „Eu sunt împăcat că n-am greșit față de el cu nimic! Sunt dispus să stau în fața oricărui mediator, m-am gândit chiar că domnul Țiriac poate media această neînțelegere. Dacă am greșit, să-mi cer scuze și să remediez. Pe domnul Țiriac nu-l pot cumpăra! Am mers la dânsul, i-am solicitat medierea, să analizeze. Dar Ilie a refuzat. Mă deranjează că e influențat de niște oameni care-i cultivă spiritul războinic. Miza mea nu este să-i fac rău sau să ducem un război. Caut pe cineva care să medieze această neînțelegere. Nu-mi plac scandalul și circul!

Mai nou intervine și cu ministrul justiției, a zis că se duce la nu știu ce judecătoare, eu i-am zis: «Hai să vedem cine a greșit!». Eu nu pot să fiu supărat pe el. Îl cunosc bine pe Ilie Năstase, nu mă așteptam la aceste reacții, însă îl iau ca atare, încerc să găsesc pe cineva în care să aibă încredere și, cu toate actele pe masă, să ne spună ce și cum. Dânsul alege calea agresivă, cu jigniri, nu cred că e fair-play. Sunt supărat pe mine că nu-l fac să înțeleagă că nu vreau să-i fac nimic rău!”, a mai zis Marica.





