Cântăreața de muzică populară a avut un șoc atunci când a aflat că soțul o înșală cu o femeie cu 20 de ani mai tânără decât el. Claudia Ghițulescu a divorțat de bărbatul care a trădat-o și a suferit cumplit, mai ales că pierduse și o sarcină. În 2019, artista declara că soțul ei avea amantă de mai bine de un an, în condițiile în care ei erau căsătoriți de doi ani.

Într-un interviu pentru Fanatik, Claudia Ghițulescu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că o cunoscuse pe Alexandra, cea care îi era amantă soțului ei. Tânăra lucra pentru Marian, fostul soț al cântăreței de muzică populară.

„Atunci nu am știu, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o… Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Fanatik.

Deși este curtată de bărbați, artista nu a ieșit la nicio întâlnire romantică, pentru că încă nu se simte pregătită și nici nu a întâlnit pe cineva care să o impresioneze. „Am fost foarte curtată și încă mai sunt. Apar în fiecare zi propuneri, dar nu am ieșit niciodată. Am ieșit doar înconjurată de prieteni pentru că nu am simțit. Acum știu să mă uit la calitățile unui bărbat”, a mai spus Claudia Ghițulescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Cum arată bărbatul ideal pentru Claudia Ghițulescu

Deși a fost înșelată, interpreta nu se teme de iubire și crede că își va întâlni la un moment dat jumătatea. Divorțul a dărâmat-o pe Claudia Ghițulescu și s-a vindecat destul de greu după lovitura pe care a primit-o din partea bărbatului pe care îl iubea și în care avea încredere.

Cântăreața de muzică populară a spus cum arată bărbatul ideal pentru ea și ce calități trebuie să aibă cel care o va cuceri.

„Trebuie să fie puternic, foarte deștept și foarte sufletist. După asta m-aș ghida, nu cred că după frumusețe. Și să știi că îmi dau seama de la primele întâlniri. Acum, uitându-mă în trecut, îmi dau seama că îmi lipsea acest lucru. Dar eu, fiind o femeie puternică, nu mi-am dat seama atunci că vreau să fie el grijuliu, atent. Am văzut însă că în momentele grele, atunci când ai căzut la pat, ai nevoie de lucrurile astea, și dacă nu le ai… Trebuie să fie sincer, iar eu simt”, a mai declarat vedeta pentru Fanatik.

Citeşte şi:

Laurențiu Reghecampf a venit acasă în lipsa Anamariei Prodan. Și-a vizitat fiul cel mic: „A făcut câteva poze și a plecat”

Horia Brenciu și-a făcut podcast pe Youtube: „Voi învăța să tac și să ascult povești”. Cine e primul invitat

Ramona Bădescu, despre fostul soț: „M-a rănit când am aflat că în timpul căsniciei a avut un copil”

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație cu averea lui Petrică Mîțu Stoian. Unde ajung milioanele, e vestea zilei

Observatornews.ro O copilă de 12 ani din Tulcea, însărcinată în luna a cincea. A abandonat școala pentru că îi este rușine

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2021. Scorpionii își pun singuri piedici în calea obținerii unor rezultate mai bune la locul de muncă

Știrileprotv.ro Caz șocant în Tulcea. Elevă de doar 10 ani, însărcinată în luna a cincea. Reacția halucinantă a mamei ei

Telekomsport Descoperire şocantă a autorităţilor în mai multe garaje din ţară. Ce substanţă "ajungea să fie injectată". Măsură luată

PUBLICITATE 5 accesorii, un singur produs: uscare a părului și coafare în același timp