Cântăreața de muzică populară a recunoscut că merge des la mănăstiri și biserici, iar de curând a fost la o mănăstire de la Piatra Neamț, unde a și dormit câteva zile și s-a rugat. „Îmi place foarte mult să merg la locurile sfinte și de data asta am fost la Nichit, o mănăstire lângă Piatra Neamț.

Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu, a fost așa… Am dormit mai multe zile la mănăstire și am avut timp mai mult pentru rugăciune”, a declarat artista la Antena Stars, conform Spynews.

„Tot timpul vorbesc cu Dumnezeu. Am simțit pur și simplu că stau numai în rugăciune. Acum i-am înțeles pe preoții și pe călugării care rezistă la mănăstire.

Faptul că te rogi, nu îți mai trebuie nimic, nu îți mai trebuie să te duci să vezi lucruri care sunt pe moment frumoase, dar nu îți rămân în suflet cum îți rămâne o rugăciune”, a mai adăugat ea.

Ce ritual are dimineața și seara Claudia Ghițulescu

Artista obișnuiește să citească rugăciuni și la trezire, dar și seara, înainte de a se culca. „Dimineața la cafea îmi place să stau cu mine și cu Dumnezeu, să citesc o rugăciune. Mi se așază o liniște în suflet. Seara, înainte de somn, beau un ceai și citesc rugăciunea de noapte bună. Mereu l-am simțit pe Dumnezeu”, a mai mărturisit artista.

Claudia Ghițulescu a cunoscut-o pe amanta soțului

Cântăreața de muzică populară a avut un șoc atunci când a aflat că soțul o înșală cu o femeie cu 20 de ani mai tânără decât el. Claudia Ghițulescu a divorțat de bărbatul care a trădat-o și a suferit cumplit, mai ales că pierduse și o sarcină. În 2019, artista declara că soțul ei avea amantă de mai bine de un an, în condițiile în care ei erau căsătoriți de doi ani.

Într-un interviu pentru Fanatik, Claudia Ghițulescu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că o cunoscuse pe Alexandra, cea care îi era amantă soțului ei. Tânăra lucra pentru Marian, fostul soț al cântăreței de muzică populară.

„Atunci nu am știut, dar bănuiam, simțeam. Avem bănuieli. Am cunoscut-o, am înțeles, înainte. Era angajata lui, am cunoscut-o întâmplător. Fiind și o fată mică față de el și față de mine, o vedeam ca pe un copil. La un moment dat am și îmbrățișat-o… Ea nu are nicio vină, dragostea apare din senin, și atunci, ce să zic?”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru Fanatik.

Deși este curtată de bărbați, artista a spus în 2021 că nu a ieșit la nicio întâlnire romantică, pentru că încă nu se simțea pregătită. „Am fost foarte curtată și încă mai sunt. Apar în fiecare zi propuneri, dar nu am ieșit niciodată. Am ieșit doar înconjurată de prieteni pentru că nu am simțit. Acum știu să mă uit la calitățile unui bărbat”, a mai spus Claudia Ghițulescu acum aproape doi ani.

