Claudia Pătrășcanu radiază de fericire, iar motivul a ieșit, în sfârșit, la iveală. Invitată în platoul SpyNews TV, artista a vorbit deschis despre bărbatul care i-a cucerit inima și cu care are o relație de doi ani și jumătate. Deși a ales să-și păstreze iubitul departe de ochii publicului, Claudia a recunoscut că acesta îi este sprijin în cele mai dificile momente din viață.

„Copiii mei foarte târziu l-au cunoscut. Eu nu mă avânt așa repede, plus că, prin câte am trecut…(…) Are un caracter frumos, este un care mă prețuiește și cred că ne prețuim reciproc. Nu știu cât va ține relația, viața e imprevizibilă. Suntem împreună de 2 ani și jumătate. Nu locuim împreună și nici nu intenționez. Nu sunt pregătită. (…) E foarte greu pentru mine să mă mut undeva și cu cei doi copii, copiii au universul lor acolo…”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Și a continuat: „E din Constanța. Este mai mare decât mine, este un om singur, are și el un copil pe care îl respect, băiat mare. Înainte de toate este respectul ăsta reciproc. Este un bărbat care știe să ofere o siguranță unei femei. Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac. În cariera mea, mă înțelege în privința copiilor. Nu are gelozii. Nu ne stresăm…”

Claudia Pătrășcanu a fost despărțită 5 luni de iubitul ei

Artista a mărturisit că relația nu este una perfectă și că au existat și clipe în care au luat o pauză, însă dragostea lor a rezistat. Cu toate acestea, Claudia a subliniat că cei doi copii ai săi rămân prioritatea numărul unu, iar timpul liber este, de multe ori, o provocare.

„Au fost momente în care am stat vreo 5 luni separați. Eram eu, nu știu, îmi doream să îmi rezolv situațiile și tot greul ăsta nu îmi place să îl pun în spinarea nimănui. Preferam să stau mai retrasă și să fiu cu mine, cu copiii. El a înțeles. A avut foarte multă răbdare. Nu e genul care să ceară ceva la schimb, sau să mă preseze cu ceva”, a mai spus artista

Claudia Pătrășcanu își vede foarte rar iubitul

„Sunt momente în care nu ne vedem cu săptămânile. Nu am timp. El a știut de la început că prioritatea mea cea mai mare sunt copiii. A înțeles lucrul acesta. Cel mai tare am apreciat. Eu de la început am fost categorică și fermă și am spus cum stau lucrurile”, a dezvăluit vedeta, recunoscând că programul încărcat și responsabilitățile de mamă fac ca relația să fie uneori pusă la încercare.

Chiar și așa, Claudia Pătrășcanu trăiește o perioadă frumoasă, iar discreția rămâne secretul care îi păstrează iubirea departe de ochii curioșilor.

