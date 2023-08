Claudia Pătrășcanu a așteptat mult vacanța în Antalya, acolo unde și-a dus băieții la un resort de lux. Din păcate, vedeta a avut probleme imediat ce a aterizat în Turcia. În loc să se bucure de concediu, cântăreața a ajuns în prima zi la spital, unde a stat internată timp de o noapte.

Se pare că timpanul Claudiei Pătrășcanu s-a fisurat, iar ea a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Timp de o săptămână, artista a fost nevoită să ia un antibiotic. Ea nu și-a dorit să strice vacanța copiilor, astfel că a rămas pozitivă și a încercat să se bucure în continuare de resortul din Antalya.

„Am întâmpinat și câteva mici probleme să zic, pe care le-am trecut, și mulțumesc lui Dumnezeu. Am stat în spital aici, în Antalya. Vai de capul meu ce am pățit, dar nu am vrut să îmi stric nici mie vacanța, nici copiilor. Și de data aceasta, Dumnezeu așa mă ajută de fiecare dată și mă ridică. Nu vreți să știți că imediat cum am aterizat, am avut niște probleme cu urechea, cred că de la presiunea din zbor mi s-a fisurat timpanul și am ajuns de urgență la spital aici, în Antalya. Am cunoscut o doamnă doctor atât de bună (…) M-au pus imediat pe antibiotic, am stat o noapte internată într-un spital privat, a doua zi am continuat cu antibioticele, șapte zile o să iau, dar sunt bine”, a povestit Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.ro.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Drumul muncitorilor nepalezi în România: prinși într-o spirală de abuzuri, „închiriați” și apoi ignorați. „Plz sir, help us”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Vacanța Claudiei Pătrășcanu în Antalya s-a încheiat, astfel că duminică s-a întors în Constanța alături de băieții ei. Recent, cântăreața s-a mutat în casă nouă și este extrem de mândră că a reușit să ducă singură proiectul la bun sfârșit.

„Trei ani și jumătate nu mi-am achiziționat nici măcar un fixativ pentru păr, renunțasem la șampoanele de păr scumpe, la creme, la haine”

Până acum, Claudia Pătrășcanu locuia în Constanța împreună cu mama ei, însă acum a ales să se mute doar cu cei doi băieți ai săi. Cântăreața și-a construit o vilă pe gustul ei, pe un teren lăsat moștenire din partea părinților, iar de câteva săptămâni s-a mutat în noua locuință.

Inițial, Gabi Bădălău s-a oferit să îi cumpere acesteia o casă în București, pentru ca el să fie mai aproape de copii, însă ea a refuzat. Claudia Pătrășcanu susține că nu a primit niciun ajutor din partea lui Gabi Bădălău, iar mama ei a fost cea care a ajutat-o cu toate.

Recomandări FOTOREPORTAJ. Plutesc mai multe gunoaie decât păsări pe canalele din Lunca Dunării, la granița cu Ucraina: „Navele astea au speriat toți peștii!”

„Trei ani și jumătate nu mi-am achiziționat nici măcar un fixativ pentru păr, renunțasem la șampoanele de păr scumpe, la creme, la haine. Mi-am vândut haine, accesorii, la evenimente mă îmbrăcam cu ce aveam în dressing. Singurii bani pe care îi cheltuiam au fost pe mâncare, activitățile extrașcolare ale copiilor, grădinița, plăcerile lor. Când mă uitam în ochii lor, vedeam doar curaj, ambiție, putere și dorința de a reuși și de a le oferi ceea ce îmi doream pentru noi.

Să vă zic cum alergam la București să iau marfă pentru magazinul online? Ierni grele și geroase… Eu mă schimbam în frig pentru a face postări frumoase și pentru a vinde. Adormeam la 1-2 dimineața și mă trezeam la 5 să fac colete pentru a le trimite clientelor. Făceam peste 50 de colete. Mă ocupam și de copii, școală, mâncare, de magazinul online și de cariera mea.

„Această casă va rămâne moștenire copiilor mei”

Niciodată n-am spus că nu mai pot, dar am spus: mulțumesc, Doamne, că le pot face pe toate. Am făcut multe sacrificii și am muncit cinstit și azi mă bucur pentru copiii mei, iar când deschidem ușa casei noastre, aveam cea mai mare liniște. Eu pot mult și întotdeauna fac ca lucrurile să fie făcute după placul lui Dumnezeu.

Recomandări O nouă alertă meteo de vijelii! Jumătate de țară, vizată de ploi torențiale și furtuni. Harta zonelor aflate sub cod portocaliu

Am avut prieteni adevărați, care mi-au fost alături, mama, copiii mei. Această casă va rămâne moștenire copiilor mei. Suflet pentru suflete! Se spune că pe copii să-i ajuți atunci când chiar au nevoie cu adevărat. Atât eu, cât și copiii mei aveam nevoie să fim liniștiti. Aici a fost mâna lui Dumnezeu, care așază lucrurile”, a mai declarat artista.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Recunoşti fetiţa din imagine? Este una dintre cele mai controversate femei din România, are mare succes

Viva.ro Adevărul despre trecutul lui Gheboasă. De ce a fost arestat la 16 ani, după ce a crescut în centre de plasament, fără mamă

PUBLICITATE Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

FANATIK.RO Povestea tragică a Alinei, fata ucisă în Mangalia. Cine e omul de afaceri care o ajuta cu bani și ce îi făcuse propriul tată: “Nu am mai suportat”

Știrileprotv.ro Ce a descoperit un bărbat care s-a întors pe un teren pe care îl deținea din 1991. I s-a tăiat respirația | FOTO

Observatornews.ro "Odihnă veșnică, suflet gingaș". Alina, adolescenta găsită moartă sub o bancă în Mangalia, destin tragic între un tată abuziv şi un sfârşit dramatic

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Andreea Bălan l-a prezentat pe Victor Cornea fetițelor ei. Cum au reacționat Ella și Clara când s-au întâlnit cu iubitul mamei. VIDEO