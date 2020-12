Claudia Pătrășcanu, reacție dură după înfățișarea de la divorț. Artista a fost dată afară din sala de judecată. „Voi detalia tot ce am trăit și am văzut în acea casă”

„Ce credeți dragi mămici, dragi oameni ai țării acesteia (…) ieri am avut o altă înfățișare a divorțului și a custodiei, iar după 1 an și 4 luni, se întâmplă același lucru.

Pe tot parcursul acestui an, încă, soțul se prezintă când dorește, aduce scutiri medicale atât pentru el, cât și pentru martori, se amâna din motivul vacanțelor pe care le motivează acesta, doar pentru a-și bate joc și a mă lungi la infinit cu acest proces’, a scris Claudia, la începutul mesajului.

„În țara noastră femeia poate sa fie bătută, maltratată, înșelată, copiii să fie uitați de existența lor, să fie aruncați în stradă și totuși autoritățile, legile să nu miște un deget până acum, doar pentru că la mijloc exista acest nume Bădălău! ‘, a mai scris aceasta.

Ea a spus că de acum va vorbi în mod public despre tot ceea ce i se întâmplă, în relația cu fostul soț. Ba mai mult, aceasta este hotărâtă să dea detalii din dosar.

„Daca până acum nu am făcut mai nimic și am lăsat instanța sa facă ceva, observ că este cazul sa strig cu disperare, căci poate ma aude domnul Ministru al Justiției, poate mă aude toată țara aceasta în care trăim și în care nu se face nimic.

Precizez că de azi înainte voi detalia cu lux de amănunt tot ce am trăit în acea casa, ce am văzut, ce trăiesc in continuare fără temeri și voi dezvălui ceea ce am depus la dosar in tot acest timp, căci până acum mi s-au respins probele audio, video.

Nimeni nu dorește sa le vadă sau sa le asculte, toate plângerile penale împotriva soțului nu au fost menționate niciodată, plângeri penale făcute atât la poliție, procuratură, cereri peste cereri, protecția copilului, etc’, a mai adăugat Claudia.

„Tot ieri așteptam sa ne fie acceptat ceea ce am cerut cu disperare către instanță și mai exact TESTAREA pentru consumul DROGURI, știind încă din timpul căsniciei, având confirmarea celor din anturajul soțului, dovezi audio depuse la dosar, confirmările multor persoane.

Dar ne-a fost respinsă cererea categoric, iar avocații soțului și-au ieșit din fire în fața doamnei președinte pentru ca nu sunt de acord cu acest lucru. De ce oameni buni ar fii cineva împotriva acestui test dacă ar fi curat ca lacrima???’, a dezvăluit artista.

