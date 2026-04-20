Au spart geamul autobuzului după ce au forțat ușa

Potrivit Timiș Online, totul s-a petrecut în zona pasarelei de la depoul de locomotive din cartierul Blașcovici. Reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara au transmis că mai multe persoane au forțat ușa autobuzului și au provocat spargerea unui geam.

În urma incidentului, cursa a fost întreruptă temporar.

De la ce a pornit scandalul

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, conflictul ar fi izbucnit după ce șoferul a refuzat să permită urcarea unor persoane. Motivul ar fi fost bagajele voluminoase pe care acestea le aveau, cel mai probabil saci cu sticle pentru reciclare.

După ce au spart geamul autobuzului, persoanele implicate au fugit de la fața locului. Șoferul a sunat imediat la 112, iar polițiștii au intervenit pentru a gestiona situația. O anchetă este în desfășurare, iar oamenii legii încearcă acum să identifice și să prindă persoanele implicate.

