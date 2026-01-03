Anul 2026 a început sub soarele fierbinte din Dubai pentru Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Cei doi au ales să petreacă Revelionul într-una dintre destinațiile lor preferate, departe de frigul din România, alături de cei mai importanți oameni din viața lor: copiii. Gabi Bădălău a fost însoțit de băiețeii săi, iar Bianca Drăgușanu a plecat în vacanță împreună cu fetița ei, bucurându-se de câteva zile de relaxare și momente de familie.

Totuși, atmosfera de vacanță a fost rapid umbrită de speculații, după ce fanii au observat un detaliu surprinzător. În aceeași perioadă, tot în Dubai, se afla și Claudia Pătrășcanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău. Mai mult decât atât, imaginile postate pe rețelele de socializare au dat naștere unor teorii neașteptate: cei trei păreau să se fi fotografiat în aceleași locuri.

Internauții nu au întârziat să se întrebe dacă nu cumva au „îngropat securea războiului” și au ales să petreacă împreună trecerea în noul an, ca o familie extinsă, pentru binele copiilor. Zvonurile s-au răspândit rapid, iar curiozitatea publicului a atins cote maxime.

Pentru a clarifica situația, reporterii Spynews.ro au contactat-o pe Claudia Pătrășcanu. Răspunsul artistei a fost cât se poate de ferm și a pus capăt tuturor speculațiilor. „Nu este adevărat”, a declarat fosta soție a lui Gabi Bădălău.

Astfel, cântăreața a infirmat categoric zvonurile potrivit cărora ar fi petrecut noaptea de Revelion alături de fostul soț și de actuala lui parteneră. Prezența lor în aceeași destinație a fost, se pare, o simplă coincidență, chiar dacă Dubaiul a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai populare alegeri pentru vedetele din România la final de an.

Ce dorințe are Claudia Pătrășcanu pentru noul an

De altfel, Claudia Pătrășcanu a ales să înceapă anul 2026 cu gânduri pozitive. Într-o postare pe Instagram, artista a dezvăluit ce își dorește de la noul an: sănătate, alegeri bune, iubire și cât mai multe momente frumoase alături de cei doi copii ai săi.

Pe lângă planurile personale, cântăreața le-a dat și o veste bună fanilor: lucrează la un nou proiect muzical, pe care abia așteaptă să îl lanseze.

„2026, să vină cu sănătate și alegeri bune. Cu răbdare când drumul se complică și cu muzică sufletească pe sufletul vostru. Să fie un an bun pentru proiectul meu, construit pas cu pas, cu claritate, muncă cinstită și rezultate care să conteze. Un an cu IUBIRE! Să fie plin de trăiri frumoase lângă copiii mei, momente simple, adevărate, care rămân. Fără grabă. Cu sens. Și vouă vă doresc același lucru. Sănătate, alegeri bune. și liniște cât să vă fie bine cu voi!”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

