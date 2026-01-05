Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și a ales un moment cu totul special pentru a împărtăși vestea cea mare. De ziua ei de naștere, vedeta a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară, bucuria fiind cu atât mai mare cu cât se află într-o vacanță de vis, în Thailanda, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fetițe ale lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Anunțul a fost făcut într-un cadru de poveste, pe plajele exotice ale Thailandei, acolo unde familia se bucură de timp de calitate și momente de relaxare. Laura Cosoi a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit să devină din nou părinți și se simt extrem de recunoscători pentru această nouă binecuvântare. Deși nu au aflat încă sexul bebelușului, vedeta spune că acest detaliu nu este important pentru ei, singura dorință fiind ca micuțul să vină sănătos pe lume.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, a declarat Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

Fericirea a fost împărtășită și cu prietenii apropiați. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au sărbătorit vestea alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, care se află și ei în vacanță, în aceeași perioadă, alături de cei trei copii ai lor. Întâlnirea a fost una plină de emoție, zâmbete și momente memorabile, surprinse și împărtășite cu fanii pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi nu știe ce sex are bebelușul

Un moment cu adevărat special a fost acela în care fetițele cuplului au aflat că vor avea încă o soră sau un frate. Laura Cosoi a povestit că le-a dat vestea chiar pe plajă, într-un cadru relaxat și plin de emoție, reacțiile micuțelor fiind de neuitat. Pentru ele, ideea de a-și mări familia a fost primită cu entuziasm și curiozitate.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt deja părinții a patru fetițe. Cea mai mare dintre ele urmează să împlinească 8 ani în această vară, iar mezina familiei, Aida, are aproape 2 ani. Chiar dacă nu știu încă dacă al cincilea copil va fi fată sau băiat, cei doi se bucură din plin de această perioadă și se declară recunoscători pentru familia lor numeroasă și unită.

„Nu știu ce va fi, pentru că am plecat înainte să aflăm, dar nici nu contează. Oamenii cred că ne dorim băiat, dar mă amuză asta (…) Din punct de vedere statistic, sunt șanse foarte mici să fie băiat și mai mari să fie fată, iar noi ne dorim ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi”, a mai spus Laura Cosoi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE