A strâns sticle și a declarat venitul, dar a fost penalizat

Bărbatul este pensionar și are o pensie foarte mică. Din acest motiv, primește și ajutor social sub forma așa-numitei „Grundsicherung”, un venit minim garantat pentru persoanele în vârstă cu venituri reduse.

În luna septembrie, pensionarul a câștigat aproape 60 de euro din colectarea sticlelor cu garanție. A procedat legal și a declarat suma la oficiul de asistență socială. În loc să fie lăudat pentru corectitudine, s-a trezit că suma respectivă i-a fost scăzută din ajutorul social.

Autoritățile locale: „Nu există excepții în lege”

Biroul districtual din Altona a confirmat pentru Hinz&Kunzt că și veniturile obținute din colectarea sticlelor sunt luate în calcul la stabilirea ajutorului social.

„În Altona, și veniturile din colectarea sticlelor cu garanție sunt luate în considerare la calcularea prestațiilor și sunt scăzute din ajutor”, a transmis administrația districtuală, citată de Hinz&Kunzt.

Autoritățile locale susțin că legislația în vigoare nu prevede excepții clare pentru astfel de venituri.

Ministerul Muncii îi contrazice: există excepții

După publicarea cazului, revista Hinz&Kunzt a cerut un punct de vedere oficial de la Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania. Răspunsul ministerului a fost diferit. Instituția a confirmat că, în principiu, orice venit trebuie declarat și calculat, dar a subliniat că există excepții.

Potrivit ministerului, colectarea sticlelor intră în categoria veniturilor foarte mici, care pot fi exceptate de la scădere. Există chiar și o decizie judecătorească din anul 2020, într-un caz în care era vorba despre 100 de euro obținuți din garanții pentru sticle.

Până în acest moment, Autoritatea Socială din Hamburg nu a oferit un punct de vedere oficial în cazul pensionarului din Altona. Postul de radio NDR 90,3 a solicitat o reacție, însă nu a primit un răspuns.