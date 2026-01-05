„Am primit un strigăt de disperare din partea unui coleg de la Gruparea Mobilă Constanța. Un om epuizat, care vorbește în numele multora care tac de frică. Ne descrie o realitate cruntă: ture de 19 ore, odihnă de 4 ore și, cireașa de pe tortul umilinței, subofițeri militari puși să monteze gresie pe holurile unității. Oameni pregătiți pentru misiuni de ordine publică, în uniforme ale statului român, sunt folosiți ca muncitori necalificați pe „șantierul” unității. Asta nu scrie în nicio fișă a postului de cadru militar. Asta se numește umilință și, foarte probabil, abuz în serviciu din partea celor care dispun astfel de activități”, au precizat reprezentanții Sindicatului  „Diamantul”.

În scrisoarea publicată de sindicat, jandarmul denunță și alte practici pe care le consideră abuzive, cum ar fi refuzul de a oferi recuperări pentru orele suplimentare conform legii, acestea fiind „introduse în mod abuziv în zilele libere, afectând repausul legal și planificarea timpului personal”. De asemenea, acesta susține că militarii nu pot raporta direct astfel de nereguli din cauza temerii de repercusiuni, marginalizare profesională sau alte consecințe neoficiale. „Din acest motiv, se solicită sprijinul dumneavoastră pentru a face demersurile legale necesare”, se arată în scrisoare.

În plus, autorul scrisorii susține că există dovezi clare despre montarea gresiei de către subofițeri în unitate, deoarece sistemele de supraveghere video ar putea confirma prezența și activitatea acestora în respectivele intervale orare.

Pe de altă parte, conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanța neagă acuzațiile de abuz și susține că toate activitățile desfășurate respectă legislația în vigoare. Aceștia au declarat că prelungirea programului de lucru în anumite perioade este prevăzută de reglementările aplicabile personalului militar, iar orele suplimentare sunt întotdeauna recuperate, conform normelor legale. În plus, ei au explicat că activitățile de întreținere din unitate sunt reglementate de dispoziții interne și realizate, de regulă, de personal contractual angajat în acest scop.

„În ceea ce privește activitățile de întreținere din incinta unității, acestea reprezintă o responsabilitate instituțională și sunt reglementate de dispoziții interne. Lucrările de întreținere și reparații sunt realizate de personalul contractual, care are astfel de atribuții prevăzute în fișa postului (zugravi, faianțari, muncitori de întreținere etc.). În situația punctuală la care se face referire, menționăm că implicarea unor cadre militare s-a realizat exclusiv pe bază de voluntariat, la solicitarea expresă a acestora, în contextul dorinței de a sprijini personalul contractual pentru finalizarea lucrărilor înaintea sărbătorilor de iarnă. Nu a existat nicio dispoziție de constrângere și nu s-au dispus activități care să încalce statutul profesional al cadrelor militare” , au declarat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.

Conducerea unității a mai subliniat că zilele de sâmbătă și duminică nu sunt considerate automat zile de repaus pentru personalul militar, iar atunci când sunt efectuate ore suplimentare, acestea sunt compensate prin zile libere, în conformitate cu legislația în vigoare. În final, aceștia au respins „ferm orice acuzație de abuz sau de încălcare intenționată a drepturilor personalului”.

