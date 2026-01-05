La Rinconada: orașul extremelor

Fondat de incași și dezvoltat de-a lungul secolelor datorită zăcămintelor de aur descoperite în regiune, La Rinconada este locul unde speranțele de îmbogățire rapidă atrag mii de oameni. Potrivit estimărilor, populația orașului variază între 30.000 și 50.000 de locuitori, deși recensămintele oficiale indică doar aproximativ 7.000 de locuitori permanenți.

Accesul către oraș este extrem de dificil. Drumul pietruit, periculos și lipsit de siguranță, poate fi parcurs doar cu vehicule de teren, iar bolovanii care alunecă pe versanți sunt o amenințare constantă. În ciuda riscurilor, dorința de a găsi aur continuă să atragă sute de mineri și familiile acestora.

Sistemul informal de minerit

Mineritul din La Rinconada funcționează după un sistem informal numit „cachorreo”. Minerii lucrează gratuit timp de 30 de zile pentru companiile miniere, iar în a 31-a zi au dreptul să păstreze cât aur pot găsi. Totul depinde de noroc – uneori, după o lună de muncă grea, minerii nu găsesc nimic, ceea ce înseamnă că au lucrat pe gratis.

Femeile folosesc metoda „pallequeo”, căutând aurul rămas în deșeurile miniere. Câștigurile pot varia: un miner norocos poate găsi până la 50 de grame de aur într-o zi, echivalentul a aproximativ 13.000-14.000 de zloți, în timp ce femeile pot câștiga săptămânal până la 3.000 de zloți.

Viața la altitudine: provocările locuitorilor

La Rinconada este caracterizat de condiții de viață precare. Nu există canalizare, apă curentă sau un sistem de gestionare a deșeurilor. Gunoiul este împrăștiat peste tot, iar poluarea cauzată de minerit afectează grav mediul înconjurător, inclusiv râurile montane care transportă mercur și metale grele până la Lacul Titicaca.

Condițiile climatice extreme, combinate cu altitudinea ridicată, provoacă hipoxie – o stare de lipsă de oxigen. Medicii estimează că aproximativ 25% dintre locuitorii orașului suferă de rău cronic de altitudine, ceea ce afectează sănătatea pe termen lung.

Nelegiuirea și riscurile de securitate

În orașul supranumit „Paradisul Diavolului”, nelegiuirea este la ordinea zilei. Poliția este rar prezentă, iar atunci când intervine, ofițerii sunt amenințați cu dinamită de către minerii locali. Disputele teritoriale în mine, jafurile și agresiunile sunt frecvente, iar identificarea autorilor este dificilă din cauza vremii reci, care obligă pe toți să poarte mai multe straturi de haine.

Un indicator din oraș avertizează: „Proprietate privată, proprietatea cooperativei miniere. Tragem ca să ucidem, nu vă opriți.” Potrivit unui YouTuber italian, Zazza Italiana, polițiștii locali i-au confirmat că lunetiști angajați de companiile miniere trag fără avertisment asupra celor care intră pe terenuri private.

Pericolele nocturne

La Rinconada, noaptea aduce și mai multe riscuri. Creatorul canalului Yes Theory a comparat atmosfera orașului pe timp de noapte cu scenele din filmul „The Purge”. Acesta a fost avertizat de agenții de pază să nu filmeze după apusul soarelui, din cauza incidentelor recente de violență, iar unui alt cameraman i s-a furat echipamentul în timpul filmărilor.

Zazza Italiana a descris orașul ca fiind „aproape de infern” și a decis să evite înregistrările nocturne, explicând că „oamenii te urmăresc, iar pericolul este prea mare”.

