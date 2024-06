După numeroase certuri și neînțelegeri, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău par să fi îngropat securea războiului pentru binele copiilor lor. Cei doi foști parteneri au decis să le ofere băieților o vacanță de neuitat în Paris, reușind să surprindă fanii cu câteva imagini impresionante postate pe rețelele de socializare.

Claudia Pătrășcanu, mereu activă pe social media, a împărtășit cu urmăritorii săi momente speciale din această escapadă pariziană. Vedeta a publicat fotografii alături de cei doi băieți la celebrul stadion al echipei PSG, unul dintre punctele de atracție majore pentru fanii fotbalului. Într-o postare emoționantă, cântăreața și-a arătat bucuria de a petrece timp prețios alături de copii într-un loc atât de special.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Gabi Bădălău nu s-a lăsat mai prejos și a postat și el o imagine cu copiii, tot de la stadionul PSG, arătând că, în ciuda trecutului tumultuos, poate fi un tată prezent și implicat în viața micuților săi.

Recomandări EXCLUSIV | De ce a dispus Înalta Curte redeschiderea urmăririi penale împotriva Adinei Florea, fosta șefă a Secției Speciale. Instanța: „Procurorii au clasat dosarul fără un minimum de verificări”

„Am bifat încă un stadion în albumul vieții noastre”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu a publicat și câteva fotografii din fața Turnului Eiffel, unde băieții au fost vizibil încântați de măreția simbolului francez. Aceste imagini au stârnit numeroase reacții pozitive din partea fanilor, care au apreciat efortul părinților de a crea amintiri frumoase pentru copii, în ciuda dificultăților din trecutul lor.

Gabi Bădălău a postat pe contul său de Instagram momentul în care își surprinde băieții cu apariția sa în Paris. Claudia Pătrășcanu a filmat întreg momentul și a fost bucuroasă să își vadă copiii alături de tatăl lor.

Ce spune Gabi Bădălău despre iubitul Claudiei Pătrășcanu

Afaceristul Gabi Bădălău și-a refăcut rapid viața amoroasă, iar fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu, este acum într-o relație cu un bărbat din Constanța. Recent, Gabi Bădălău a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre viața amoroasă a fostei sale soții. El a dezvăluit că Claudia și-a prezentat noul partener celor doi copii ai lor.

„E la Constanța, fac 3 ore dus, 3 ore întors, adică de-asta am și eu fosta și mă tot rog de ea și i-am pus tot la dispoziție să vină la București, să-i iau o casă cum vrea ea, nici eu să nu pot s-o vând, nici ea să nu poată s-o vândă. Să aibă o anumită siguranță, unde eu să plătesc bone, mașină, activitățile extrașcolare ale copiilor, școlile private, doar să am copiii mai aproape, să fiu implicat în viața lor (…)

Recomandări Echipa susținută de Elena Lasconi, pe primul loc la Congresul USR, dar nu are majoritatea. Cum poate avea un Birou Național favorabil | SURSE

Și nu am reușit, probabil, ea are o relație acolo cu un domn din Constanța și probabil și ăsta e un impediment pentru care ea nu vrea să facă pasul să se mute în București”, a spus Gabi Bădălău.

Nasrin Ameri a întrebat: „Copiii tăi, dacă îmi permiți să te întreb, l-au cunoscut?”.

„Da, da! Din câte am aflat, acel tip e un tip foarte OK, care se poartă civilizat cu Claudia și cu copiii. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc, nu l-am cunoscut, mi se pare OK ca să știu copiii mei în preajma cărui bărbat stau”, a mai spus omul de afaceri.

Urmărește-ne pe Google News