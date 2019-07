„Nu prea există roluri pe care să le refuz. Nu aş accepta să joc într-un film un minut. Am apărut secunde, minute în primele filme. Că aşa e normal să începi de jos, dar probabil nu aş mai accepta asta acum. Nu există roluri care să te tragă în jos, doar dacă tu nu eşti în stare să le duci. Şi în telenovele m-aş vedea jucând, nu am nicio problemă. Serialele au început să aibă o calitate extraordinară. Normal că m-aş vedea. Eu am făcut foarte multe personaje. Tot timpul am fost băiatul rău. Mi-ar place să fiu un tocilar. Total opus, să ies din zona de confort”, a spus Codin Maticiuc la Antena Stars, potrivit Spynews.

