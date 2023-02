Șase concurenți au fost în pericol de eliminare săptămâna aceasta, la Survivor România 2023. Trei concurenți din echipa Faimoșilor, Ada Dumitru, Kamara și Bianca Patrichi, au fost nominalizați după ce au pierdut primul joc de imunitate, iar Alexandra Ciomag, Alexandra Porkolab și Codruța Began de la Războinici – la al doilea joc de imunitate.

Astfel, cea din urmă concurentă a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și a fost trimisă acasă. Competiția Survivor România 2023 a luat sfârșit pentru Codruța Began. Daniel Pavel i-a rostit aseară numele, la consiliu.

Cu lacrimi în ochi, concurenta a făcut declarații: „Vreau să cred că plec cu fruntea sus, că am trăit cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt onorată că am avut ocazia să lupt împotriva Faimoșilor, am o admirație aparte față de cei care au reușit să facă ceva cu viața lor. Dar cel mai tare mă încarcă sentimentul că am făcut parte din cea mai frumoasă și cea mai tare echipă de Războinici.

Regret că am fost subiectul unor discuții și certuri, dar astea sunt greu de evitat. Ce vreau să subliniez este că plec împăcată. Chiar dacă am avut parte de discuții și certuri, am făcut pace cu toți“, a spus Codruța Began, care nu a mai fost salvată de public. De mai multe ori ea a fost nominalizată pentru eliminare, dar publicul a salvat-o până acum, a votat-o în număr mare. Nu s-a mai întâmplat astfel și aseară.

Recomandări Ministrul care sună sau abordează femei noaptea. Una dintre ele îi e colegă de partid. „Vrea să fie macho man”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Credea că publicul e atât de naiv s-o susțină doar pe ea”

După ce s-a aflat că ea e eliminată, pe pagina oficială de Facebook Survivor România, fanii au reacționat. Unii au apreciat că Războinica nu se aștepta să fie eliminată nici de data aceasta, ținând cont de expresia pe care a avut-o când și-a auzit numele.

„Expresia surprinderii de pe fața ei e fix iluzia puterii pe care credea ca o are din partea publicului survivor! Când crezi asa ceva, fără să o meriți, ești taxată! (…) Mi-a plăcut ce față a făcut, nu credea când i-a strigat numele! (…)

Felicitări Codruța! Bănuiesc că ești fan faimos sub acoperire la cât aveai ochii lipiți de echipa cealaltă. (…)

Era atât de sigură că nu va fi ea eliminată… Era doar un zâmbet și o floare… Credea că publicul e atât de naiv s-o susțină doar pe ea, în timp ce meritau ceilalți. În plus, și-a dat arama pe față când i-a ridicat în slăvi pe faimoși, iar pe războinici nu. Pentru că… din punctul ei de vedere ei, războinicii n-au realizat nimic în viață. Ce jignire! Pentru toți cei care sunt oameni simpli, obișnuiți, corecți, cinstiți, care n-au ieșit în evidență, adică n-au fost atât de norocoși să ajungă vedete… Dar ce șocată a rămas când și-a auzit numele…! Niciodată nu trebuie să fii atât sigur de ceva. Sper că și-a învățat lecția, măcar acum, la bătrânețe”, sunt câteva dintre comentariile fanilor pe pagina emisiunii de la PRO TV.

Recomandări Acuzații grave la adresa MApN făcute de unul dintre ofițerii care au semnat contractul Armatei cu Pițurcă: „I-am dat în judecată, superiorii m-au îndepărtat și s-au înțeles”

Cine e Codruța Began

Codruța Began e originară din Cluj-Napoca, dar trăiește în Constanța, unde e profesoară de educație fizică și sport. Codruța este căsătorită cu Radu Began și împreună au un băiat, care a împlinit deja 18 ani.

Într-un interviu pentru protv.ro, înainte de plecarea în Republica Dominicană, ea vorbea despre fricile pe care le avea în ceea ce privea concursul. „Am două frici: una este să nu mă fac de râs și să-i fac pe cei care mă susțin să fie mândri de mine și mi-e frică să nu mă accidentez, pentru că oricui i se poate întâmpla, ca să pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit”, a dezvăluit Codruța.

GSP.RO S-a despărțit de „Giba”, după ce a aflat că are două amante. Ce spune acum marea campioană a României despre divorț

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Dramele neștiute ale lui Ion Besoiu, marele actor român. Ce s-a aflat abia acum, la șase ani de la moartea lui: 'Soția i-a...'

Observatornews.ro Locul surprinzător în care s-au refugiat oamenii din Gorj, după cutremur. Refuză categoric să se întoarcă în blocuri

Știrileprotv.ro „Eclerul la tavă”. Jamila a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat Laurei Laurențiu

FANATIK.RO Țeapa uriașă pe care și-a luat-o un român după ce și-a cumpărat o vilă de lux lângă București. Ce descoperire șocantă a făcut despre alimentarea cu gaze și apă

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2023. Peștii sunt constrânși din mai multe direcții să își gândească foarte bine mișcările viitoare și e un lucru bun