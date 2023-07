Trupa Coldplay, turneu în Europa în 2024

„În curând! Noile date Coldplay pentru turneul din Europa în 2024, în Grecia, România, Ungaria, Franța, Italia, Germania, Finlanda, Austria și Irlanda au fost prezentate în cadrul Humankind din Amsterdam.

Un anunț cu datele pentru concerte vor fi dezvăluite după ce spectacolele din Amsterdam vor ajunge la final???? Spuneți-ne ce țară europeană vă atrage atenția din această listă!”, e mesaj apărut pe pagina oficială de Instagram a trupei Coldplay, alături de un scurt clip video.

Rămâne de văzut și unde anume în România va avea loc concertul Coldplay.

Coldplay este o formație de rock alternativ și piano-rock din Londra, Regatul Unit, printre cele mai cunoscute formații din lume. Formația este compusă din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman și Will Champion.

Moment inedit cu Chris Martin, solistul trupei Coldplay

În 2022, Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a cântat melodia de nuntă unui cuplu într-un bar. Hannah și Jeremy au spus că au fost surprinși să îl vadă pe Christ Martin, la localul The Stag Inn, Hinton, lângă orașul Bath din Marea Britanie.

Recomandări Venituri de peste 100 de milioane de euro pentru cei mai cunoscuți jucători de pe piața covrigilor. Avertismentul unui nutriționist: „Aproape nimic util pentru organism”

Când au menționat că își plănuiau nunta și că primul lor dans va fi pe melodia „A Sky Full of Stars” de la Coldplay, acesta a sărit la pian. „Acesta este un moment magic pe care îl vom prețui pentru totdeauna”, a spus Hannah. Se crede că starul se întorcea atunci de la un festival când a vizitat pub-ul și a comandat o băutură.

Proprietarul Chris Parkin l-a întrebat pe Martin dacă vrea să cânte pentru cuplul logodit, care stătea în apropiere și își plănuia nunta. „După cum vă puteți imagina, am fost absolut șocați când a fost de acord să cânte pentru noi”, a spus Jeremy.

You never know who might pop in for a pint! @coldplay what a lovely man he is. pic.twitter.com/V3INYbD0rB — The Stag inn (@StaginnHinton) June 27, 2022

Foto: Hepta

