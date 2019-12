Complexată de urechi! Ilinca Vandici a vrut să-și facă o intervenție estetică, dar acum s-a împăcat cu acest „defect”

De Andreea Romaniuc Archip,

Prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”, care va începe în ianuarie la Kanal D ne-a povestit despre trauma pe care a avut-o în copilărie. „Primul complex fizic pe care l-am avut a fost legat de urechi. În clasa a doua, mama m-a tuns scurt, băiețește, iar urechile mele sunt ușor alungite, așa, mie îmi place să le spun că sunt urechi de elf. Și, pe vremea respectivă, cred că auzisem de operații estetice și am zis că prima pe care o voi face va fi la urechi, încercând să le dau o formă rotund. Mi se părea mie că strică, cumva, ceva. E, uite că a trecut timpul și am făcut deja o primă operație estetică. Nu a fost la urechi, pentru că m-am obișnuit cu ele, și pentru că deja mi se pare că, totuși, contează mult mai mult alte lucruri, decât forma urechilor. Acum le iubesc și sunt foarte ok cu forma lor”, a declarat, pentru Libertatea, Ilinca Vandici.

S-a consultat cu mama înainte de a-și mări bustul Vedeta Kanal D a recurs la o operație de mărire a bustului, afectat după naștere și după perioada de alăptare. Înainte de a face acest pas, vedeta s-a sfătuit cu membrii familiei. „M-am consultat cu mama în primul rând, pentru că am avut vreo lună în care nu am putut să îl ridic în brațe pe Zian. “Dacă fac asta, ești aici, mă susții, mă ajuți?”, „Da, da, e în regulă”. Bineînțeles că, după aceea, am vorbit cu soțul meu Andrei și nu în ultimul rând cu echipa mea de la Kanal D”, ne-a spus Ilinca.

Video: Grigore Alexandru