„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie și la siluetă. Nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie. Pentru cei mai tineri, gulia arată așa, ca să o recunoașteți pe raftul din supermarket. În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană.

Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre. Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide. Puteți s-o mâncați așa proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice”, a explicat Mihaela Bilic.

Mihaelei Bilic crede că gulia este o alegere excelentă pentru persoanele care se confruntă cu anumite probleme de sănătate.

