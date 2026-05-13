UPDATE: Din fericire, copilul dispărut încă de luni seară în Sibiu a fost găsit în viață, într-o zonă de pădure.

Polițiștii au dat publicității imagini suprinse din elicopterul care începând de ieri scanează cu o cameră cu termoviziune zona în care a dispărut Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de cinci ani, din Sebeșul de Jos.

În imagini, copilul apare stând într-un luminiș de pe o coastă împădurită. Este în viață după ce a petrecut nu mai puțin de două nopți în sălbăticia de sub munți.

Alexandru e de negăsit de trei zile

Toma Alexandru Zerestea, băiețelul de 5 ani care a dispărut, luni, în extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, judeţul Sibiu, după ce a plecat de lângă tatăl său, este căutat în continuare, miercuri, de sute de persoane.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, operaţiunile de căutare şi salvare au fost reluate miercuri dimineaţă, la ora 8:00, după ce în jurul orei 4:00 s-au oprit din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. 

„La această oră, acelaşi număr de forţe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de voluntari, ca şi-n ziua precedentă, sunt angrenate în activităţile desfăşurate în teren pentru găsirea minorului. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, au transmis polițiștii sibieni.

Copilul a plecat de lângă tatăl lui și nu s-a mai întors

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”, a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00. „Am venit să repar un gard electric, pe care cineva l-a rupt, ca să dea drumul la animale. Când eram pe final, am pus trei pari, mai aveam unul de pus, băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. Am pus parul, el a continuat pe cărare. Dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el, s-a dus un pic mai în față, a luat curba și când m-am dus după el nu l-am mai găsit”, a povestit Toma Zerestea, pentru presa locală.

Bărbatul a început să își strige cu disperare fiul, însă nimeni nu a răspuns. 

„L-am strigat, a intrat prin tufe și n-a mai fost de găsit. Probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică, nu avem probleme de comunicare cu copilul. E adevărat că vorbește mai puțin în română, vorbește mai mult în engleză și spaniolă, dar când l-am strigat mai devreme în zi mi-a răspuns, nu am avut nicio problemă. Nu știu ce s-a putut întâmpla”, a explicat tatăl băiatului dispărut. 

Tatăl celui mic nu a dormit toată noaptea, astfel că și-a căutat băiatul de la ora 19.30.

Trei mesaje RO-Alert pentru găsirea băiețelului

Băiatul are aproximativ 1 metru, păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă.

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

IPJ Sibiu preciza că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 kmp, prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii. De asemenea, echipele din teren au avut sprijin aerian din partea IGAv. „Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia”, au precizat, marţi, poliţiştii.

Tatăl copilului dispărut în Sibiu imploră oamenii să-l ajute: „Încă îl putem găsi în viață”

În această dimineață, tatăl copilului, Toma Zerestea, a făcut un apel către sibieni să participe la operațiunile de căutare într-un număr cât mai mare.

„Dragi prieteni, dragi cetățeni, am o rugăminte mare la dumneavoastră. haideți într-un număr cât mai mare să ne ajutați. Haideți într-un număr cât mai mare. Eu nu mi-am pierdut speranța că încă îl putem găsi pe Alex în viață, nu mi-am pierdut-o. E frig, a fost frig azi-noapte, a fost o ploaie foarte rece, dar nu mi-am pierdut speranța. Vă rog frumos, haideți într-un număr cât mai mare. Cu cât suntem mai mulți, șansele să-l găsim mai repede și în viață sunt mai mari. Vă rog mult de tot, haideți cât mai mulți”, a transmis Toma Zerestea într-un video, pe pagina sa de Facebook.

Conform publicației locale Turnul Sfatului, căutările în teren au fost extinse în zona de munte a localității Sebeșul de Jos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Summitul B9 de la Cotroceni. Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu Volodimir Zelenski: „Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

gsp
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.RO
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.RO
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar

Alte știri

Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Știri România 13 mai
Ce s-a întâmplat cu ursul care a speriat Câmpina după ce a fost prins de polițiști
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Știri România 13 mai
Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța. Magistrații sunt suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate
Parteneri
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul.ro
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Fanatik.ro
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
LiveText
Stiri Mondene 06:30
Livetext România intră azi în semifinala 2 Eurovision 2026. Unde poate fi văzut show-ul
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Stiri Mondene 13 mai
Chef Florin Dumitrescu a câștigat procesul în care Antena îi cerea 100.000 de euro din cauza unor postări
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
ObservatorNews.ro
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Libertateapentrufemei.ro
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Parteneri
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
GSP.ro
Ce se întâmplă cu Alexandru Dobre, la 4 zile după ce jucătorului i s-a făcut rău
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax.ro
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax.ro
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp
KanalD.ro
Doi tineri de 20 și 22 de ani au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod, în județul Vrancea. Alți doi pasageri s-au evacuat la timp

Politic

Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune care este singura soluție ca România să iasă din criza politică: „Nu poți să faci alegeri anticipate”
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Politică 13 mai
Traian Băsescu spune că actuala criză politică a început odată cu anularea alegerilor din decembrie 2024: „E o criză de hoție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Fanatik.ro
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor