UPDATE: Din fericire, copilul dispărut încă de luni seară în Sibiu a fost găsit în viață, într-o zonă de pădure.

Polițiștii au dat publicității imagini suprinse din elicopterul care începând de ieri scanează cu o cameră cu termoviziune zona în care a dispărut Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de cinci ani, din Sebeșul de Jos.

În imagini, copilul apare stând într-un luminiș de pe o coastă împădurită. Este în viață după ce a petrecut nu mai puțin de două nopți în sălbăticia de sub munți.

Alexandru e de negăsit de trei zile

Toma Alexandru Zerestea, băiețelul de 5 ani care a dispărut, luni, în extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, judeţul Sibiu, după ce a plecat de lângă tatăl său, este căutat în continuare, miercuri, de sute de persoane.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, operaţiunile de căutare şi salvare au fost reluate miercuri dimineaţă, la ora 8:00, după ce în jurul orei 4:00 s-au oprit din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

„La această oră, acelaşi număr de forţe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de voluntari, ca şi-n ziua precedentă, sunt angrenate în activităţile desfăşurate în teren pentru găsirea minorului. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, au transmis polițiștii sibieni.

Copilul a plecat de lângă tatăl lui și nu s-a mai întors

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept „Ruscă”, a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00. „Am venit să repar un gard electric, pe care cineva l-a rupt, ca să dea drumul la animale. Când eram pe final, am pus trei pari, mai aveam unul de pus, băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. Am pus parul, el a continuat pe cărare. Dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el, s-a dus un pic mai în față, a luat curba și când m-am dus după el nu l-am mai găsit”, a povestit Toma Zerestea, pentru presa locală.

Bărbatul a început să își strige cu disperare fiul, însă nimeni nu a răspuns.

„L-am strigat, a intrat prin tufe și n-a mai fost de găsit. Probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică, nu avem probleme de comunicare cu copilul. E adevărat că vorbește mai puțin în română, vorbește mai mult în engleză și spaniolă, dar când l-am strigat mai devreme în zi mi-a răspuns, nu am avut nicio problemă. Nu știu ce s-a putut întâmpla”, a explicat tatăl băiatului dispărut.

Tatăl celui mic nu a dormit toată noaptea, astfel că și-a căutat băiatul de la ora 19.30.

Trei mesaje RO-Alert pentru găsirea băiețelului

Băiatul are aproximativ 1 metru, păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă.

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

IPJ Sibiu preciza că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 kmp, prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii. De asemenea, echipele din teren au avut sprijin aerian din partea IGAv. „Conform procedurii în astfel de situaţii, a fost efectuată cercetarea la faţa locului, atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul în care a fost văzută ultima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei. La ora 22:00 a fost transmis cel de-al treilea mesaj RO-Alert cu privire la dispariţia copilului, mesajul conţine semnalmentele acestuia”, au precizat, marţi, poliţiştii.

Tatăl copilului dispărut în Sibiu imploră oamenii să-l ajute: „Încă îl putem găsi în viață”

În această dimineață, tatăl copilului, Toma Zerestea, a făcut un apel către sibieni să participe la operațiunile de căutare într-un număr cât mai mare.

„Dragi prieteni, dragi cetățeni, am o rugăminte mare la dumneavoastră. haideți într-un număr cât mai mare să ne ajutați. Haideți într-un număr cât mai mare. Eu nu mi-am pierdut speranța că încă îl putem găsi pe Alex în viață, nu mi-am pierdut-o. E frig, a fost frig azi-noapte, a fost o ploaie foarte rece, dar nu mi-am pierdut speranța. Vă rog frumos, haideți într-un număr cât mai mare. Cu cât suntem mai mulți, șansele să-l găsim mai repede și în viață sunt mai mari. Vă rog mult de tot, haideți cât mai mulți”, a transmis Toma Zerestea într-un video, pe pagina sa de Facebook.

Conform publicației locale Turnul Sfatului, căutările în teren au fost extinse în zona de munte a localității Sebeșul de Jos.

