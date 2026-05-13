Valer Blidar, acționarul principal al companiei, a subliniat că fabrica este certificată de NATO pentru a construi vagoane de comandă.

Conform declarațiilor acestuia, colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică este în plină dezvoltare.

„Suntem autorizați de NATO pentru fabricarea de vagoane de comandă. Am livrat în ultimii trei ani câteva bucăți, încă mai sunt de livrat, dar nu au avut finanțare. Din contractul pe care l-am avut încheiat mai avem doar șase de fabricat, dar vor să mai facem alte 20 de vagoane militare, medicale, adică pentru medicina militară”, a transmis Valer Blidar.

Din motive de confidențialitate, reprezentanții companiei nu au dezvăluit caracteristicile și dotările tehnice ale acestor vagoane.

Planuri pentru piața internă

Pe lângă extinderea în industria militară, Astra Vagoane Călători continuă să susțină și transportul civil. În paralel cu negocierile pentru NATO, fabrica din Arad este în faza de pregătire pentru semnarea unui nou contract ce vizează producția de vagoane de călători pentru România.

