Andre Rieu, sold-out la Cluj! Reguli stricte pentru cei 32.000 de fani care și-au cumpărat bilete la cele patru show-uri

„Eu am în jur de 90 de concerte în fiecare an, iar orchestra mea este cea mai mare orchestră privată din lume și depinde de vânzările de bilete! Fiecare bancă ți-ar spune că ești nebun să faci asta. Din fericire, dorm foarte bine noaptea. Dar ai dreptate, ai tendința să uiți că lucrează foarte mult când ai un vis și că încerci să faci totul pentru a-l atinge. Pe scenă, există mai mult de 60 de persoane, iar în total, am în jur de 100 de bărbați și femei care au un salariu lunar. Este o sarcină enormă și o responsabilitate de a avea grijă de ei. Facem ceea ce ne place în viața noastră. Să-i bucurăm pe alții cu muzica noastră!”, spune artistul olandez de 69 de ani în exclusivitate pentru Libertatea.

Accesul publicului în sala din Cluj se va face începând cu ora 18:00. Concertul va începe la ora 20:00 și se va încheia în jurul orei 22:30. Organizatorii au anunțat că show-ul va avea o pauză de aproximativ 20 minute. În acest interval de timp, participanții vor avea acces în zona amenajată pentru fumat, precum și la barurile amplasate în foaier. Important, persoanele care vor întârzia la concert, vor putea intra în sală numai în pauza dintre melodii.

„România este o țară foarte specială, cu o bogată istorie culturală. Se vede, se aude și se simte acest lucru la colțul fiecărei străzi. Așa am găsit-o și eu când căutam o locație frumoasă pentru un concert. Pe lângă Piața Vrijthof din Maastricht, orașul meu natal, Piața Constituției este singurul loc unde am ținut un concert în aer liber în ultimii ani! 2005 a fost primul an în care am interpretat acolo și s-a dovedit un succes enorm! Nu m-am așteptat niciodată la așa ceva. Poporul român este foarte prietenos! Și bun. Primește pe toată lumea cu toată inima. Așa că este necesar să te întorci în această țară magnifică!”, a mai declarat Rieu.

Restricții pentru participanți

Organizatorii celor patru concerte au făcut precizări importante pentru cei care și-au cumpărat bilete. În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi și produse alimentare cumpărate din afara perimetrului locației, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari ecât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

„Spectatorii să lase acasă sau la mașină toate obiectele considerate interzise, precum și rucsacurile, accesul cu astfel de bagaje fiind strict interzis. Locația nu dispune de spații pentru depozitare, de aceea organizatorii recomandă publicului să nu vină cu obiecte interzise”, spun oficialii show-urilor de la Cluj.

