Concertul Ed Sheeran la București, în cifre: 43 de camioane de echipamente, 300 de metri pătrați de ecrane și peste 200 de oameni de producție

Ed Sheeran este primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.



Nu e de mirare, astfel, că sosirea sa la București a fost una foarte așteptată de fani! În prima zi de vânzare a biletelor s-au cumpărat 25.000, iar în „ora de aur”, 17.000! În acest moment mai există bilete la 299 lei la inelul 3 al Arenei Națională.

Pentru concertul care va aduna peste 50.000 de fani, o echipă de 85 de profesioniști, cu ajutorul unui personal tehnic local de încă 120 de oameni, vor construi în 4 zile scena de pe cel mai mare stadion din România, Arena Națională.

Sistemul de sunet și display-urile de redare video foarte complexe, în total 212.000 kg de echipament care au fost aduse cu 43 de camioane de producție. Iar spectatorii vor putea vedea concertul și pe cei 300 mp de ecrane.

Sheeran, care cântă singur pe scenă, neînsoțit de trupă, backing vocals, dansatori sau orchestră, se bazează doar pe chitara sa acustică și pe o pedală looper personalizată pentru a-și ține publicul cu sufletul la gură.

Concertul va avea loc pe 3 iulie, pe Arena Naționala din București. În deschidere, vor concerta doi dintre cei mai iubiți tineri artiști ai momentului, James Bay și Zara Larsson.

