Din păcate, meteorologii au emis astăzi o avertizare cod portocaliu de furtună în Capitală, valabilă până mâine dimineață!

Și cum cu umbrelele sunt interzise pe stadion, fiind permis doar accesul cu pelerine de ploaie, trebuie să țineți cont de acest aspect.

Concert Ed Sheeran la București – Restricții rutiere în zona Arenei Naționale

Astăzi, începând cu ora 16.00, se va închide traficul rutier, progresiv, în funcție de afluența publicului și dacă situația o va impune, după cum urmează:

-Str. Maior Coravu, între Șos Mihai Bravu și intrarea în Stadionul Național Arena, precum și pe străzile care intersectează și acced în acest tronson;

-Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la Stadionul Naţional Arena sau Șos. Pantelimon și rondul de la Stadionul Naţional Arena, precum și străzile care acced în acest tronson;

-banda I pe Str. Vatra Luminoasă, între Str. Tony Bulandra și Str. Pierre de Coubertin;

-Str. Tony Bulandra, între Str. Vatra Luminoasă și rond Str. Maior Coravu;

-Str. Sg. Vasile Șerbănică, între Bd. Basarabia și intrarea în stadion (parcarea C).

Brigada Rutieră a Capitalei solicităm conducătorilor de autovehicule:

să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele de trafic;

să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate sau cât mai departe de arena sportivă;

să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate;

să respecte semnalele polițiștilor rutieri şi recomandările acestora;

să evite pe timpul deplasării, manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.



De asemenea, pietonii au obligaţia să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile semnalizate şi marcate corespunzător ori la culoarea verde a semaforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de traversare a fost observată de către şoferi.

Cu ocazia concertului Ed Sheeran, programul Societăţii de Transport Bucureşti (STB) – pentru traseele normale (timp de zi) – va fi prelungit până la ora 00:30. După această oră, pot fi folosite liinile de noapte.

Jandarmeria Capitalei va asigura măsurile de ordine publică la concert

Jandarmii vor fi prezenți în zona desfăşurării evenimentului, precum şi pe traseele de sosire şi plecare ale participanţilor la/de la eveniment.

Accesul publicului se va face începând cu ora 16.00, prin următoarele puncte de acces:

Bd. Basarabia;

Str. Maior Coravu;

Bd. Perre de Coubertin.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului, Jandarmeria Capitalei face spectatorilor următoarele recomandări:

să manifeste răbdare, să respecte recomandările jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă sau să solicite echipajele de jandarmi prin Sistemul Unic de Urgenţă „112”;

părinţii sunt rugaţi să supravegheze cu atenţie sporită copiii;

din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Jandarmeria Capitalei reaminteşte că, în conformitate cu prevederile Legii 60 din 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Programul concertului Ed Sheeran la București:

Accesul în zona de concert: 16:00

Concert Zara Larsson: 18:00

Concert James Bay: aproximativ 19:00

Concert Ed Sheeran: aproximativ 20:00

Reguli de acces pe Arena Națională:

Accesul pentru gazon se va face prin strada Pierre De Coubertin, pentru Tribuna I Vest se face prin strada Maior Coravu, iar pentru Peluza Sud și Tribuna II Est prin bulevardul Basarabia.

Pentru a putea intra în spațiul de eveniment, spectatorii trebuie să aibă asupra lor:

biletele cumpărate

confirmarea plăţii

un act de identitate valid, cu poză

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica actele de identitate la intrarea în incintă, iar – la cerere – trebuie prezentată şi dovada plăţii biletelor.

De asemenea, biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

Pe durata concertului, spectatorii sunt rugați să își păstreze locurile (pentru biletele cu loc) și sectoarele (pentru biletele fără loc).

Persoanele care doresc să părăsească zona de concert o pot face dar, dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-și cumpere alte bilete.

Nu este permis accesul copiilor sub vârsta de 6 ani.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani pot intra numai în baza biletelor valide și însoțiți de un adult. Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani pot intra neînsoțiți în baza biletelor valide DOAR dacă prezintă o împuternicire semnată de un părinte/ tutore legal.

La intrarea în incintă, toți participanții vor fi percheziționați de către agenții de securitate. Organizatorii NU vor stoca și NU vor păzi obiectelor prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului! Organizatorii informează publicul participant că spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

La concert Ed Sheeran de la București este interzis accesul cu:

rucsaci sau genți de dimensiuni mari;

sticle, conserve;

mâncare sau băuturi de orice fel din afara incintei;

artificii, arme, obiecte periculoase;

obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

Ipad-uri, tablete, camere de filmat Go Pro sau similar, selfie sticks;

bannere sau postere de dimensiuni mai mari decât A3;

umbrele (în caz de ploaie, doar pelerinele sunt permise);

aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil);

aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

animale de companie;

persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.



Concertul artistului britanic face parte din European Tour 2019, care a început pe 24 mai în Franța şi se încheie pe 24 august în Marea Britanie.

În acest moment, mai există doar bilete la 299 lei, la inelul 3 al Arenei Naționale.

Turneul de promovare al albumului „Divide” se va desfăşura în Franţa, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, România, Republica Cehă, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda şi UK.

Printre cele mai cunoscute piese ale lui Ed Sheeran sunt „Perfect”, „Shape of You”, „Thinking Out Loud”, „Happier” sau „I see fire”.

Ed Sheeran este primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.

Pentru concertul de la București, care va aduna peste 50.000 de fani, o echipă de 85 de profesioniști, cu ajutorul unui personal tehnic local de încă 120 de oameni, a construi în patru zile scena de pe cel mai mare stadion din România, Arena Națională.

Vezi cum arată concertul Ed Sheeran la București, în cifre: 43 de camioane de echipamente, 300 de metri pătrați de ecrane și peste 200 de oameni de producție!

FOTO: Poliția Română



