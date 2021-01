Concurenții si-au luat la revedere de la familii, prieteni si s-au îmbarcat plini de speranță in aeronava care i-a dus in îndepărtata insula ce le va fi „casa’ in perioada următoare. Fie ca si-au îmbrățișat părinții, prietenii sau copiii, cu toții si-au promis sa revină acasă „îmbogățiți’ cu o experiență extraordinară, cu prietenii legate pe viață si cu trofeul „Survivor România’ în brațe. Aeroportul a răsunat de strigătele Faimoșilor si ale Războinicilor, care și-au intrat deja în rolurile de luptători.

Pe cât de spectaculoase și exotice sunt locurile în care au ajuns, pe atât de imprevizibile vor fi provocările ce ii așteaptă pe curajoșii concurenți ai celui de-al doilea sezon „Survivor România’. Adevărat experiment social, acest reality revoluționar le va pune la încercare inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică si puterea de adaptare la condiții extreme, departe de tehnologie si de protecția familiei.

Dar chiar înainte să plece în Republica Dominicană, unul dintre concurenții din echipa Faimoșilor a fost înlocuit, din motive medicale, cu un altul. Citește continuarea pe www.tvmania.ro.

