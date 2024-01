„Fă-mi o freză de Survivor, o freză scurtă, că o să-mi crească părul 4 luni! Am foarte mari emoții! E presiune mai mare! Dacă dezamăgesc, dacă nu-s bun? Mă doare rău piciorul, ieri am făcut un pic de efort, am fost și am alegat un pic, mă doare”, a spus Jador pe Tik Tok.

„Îmi doresc foarte mult să câștig! Sper să câștig! Îmi doresc cu ardoare să câștig! De azi îmi voi schimba viața! Când o să vin înapoi o să fiu un alt om!

Mai bun! Singurul lucru pe care l-am scris în contract, oameni buni, este ca să mă lase cu Biblia. Am zis, câți bani îmi dați? Mi-au dat niște bani acolo! Am zis, bine! Accept banii ăștia dacă mă lași să vin cu Biblia!”, a spus Jador.

„Am plâns, mai ales femeile, plâng rău!”

Jador, fostul concurent de la Survivor România 2021, a recunoscut că a plâns în competiție și a slăbit 20 de kilograme în 3 luni.

„De ce e cumplit? Că nu mănânci! Încearcă să nu mănânci! Și când mă întreabă lumea dacă e adevărat acolo și eu slăbesc 20 de kile… Alții slăbesc în 2 ani 20 de kile și eu slăbesc în 3 luni, 20 de kilograme și tu vrei să spui că nu e adevărat! Îmi vine să-i omor! Am plâns, mai ales femeile, plâng rău!

De asta trebuie apreciate toate femeile care intră în concursul ăla, și le apreciez foarte mult pe toate. Acolo sentimentele sunt mult mai profunde.

Totul este mai profund. Pastă de dinți aveam să ne spălăm pe dinți, dar în rest, să ne spălăm pe cap cu pastă de dinți, e greu, bro. Problemele nu le mai vin, sunt foarte de apreciat fetele care merg acolo, tot respectul meu, sunt niște eroine. Acolo trăiești ca într-un vis!”, a mai spus Jador, potrivit Click.

