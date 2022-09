Joshua Castellano este un napoletan supranumit „Regele nightlife-ului” din România. De trei decenii în țara noastră, mai mult de jumătate din viață și-a petrecut-o în România, pornind de la o fabrică de pâine la Brașov și continuând cu cele mai cunoscute cluburi și restaurante din București, de la „Zerilos”, „Bonsai”, „Le Gaga” și „Bamboo”. Cluburi deschide în Capitală, apoi la malul mării, pentru ca apoi să încerce și visul american, cu un club deschis la Miami.

Legenda urbană: Van Damme, altoit în club

Locațiile sale au fost în centrul atenției nu doar pentru vedetele showbizului autohton sau puternicii zilei, ci și pentru străini și staruri internaționale. Printre superstarurile care s-au distrat, uneori peste măsură, în cluburile lui Joshua Castellano a fost și Jean Claude Van Damme.

Presa tabloidă a scris la vremea respectivă că actorul de Hollywood, cunoscut pentru prezența în filmele de acțiune, ar fi primit o corecție fizică în „Bamboo”.

„Scos pe sus în parcare”

Joshua a explicat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, că musculosul actor ar fi întrecut măsura cu alcoolul, dar în niciun caz nu a fost bătut.

„Eram pe terasă, stătea cu mine la masă, băuse foarte multă bere, s-a pus prin baldachine, se dădea la femei. Un băiat de la security l-a luat în brațe, pe sus, și l-a dus în parcare, l-a scos din club, un bodyguard de 2,10 metri și 150 de kilograme. S-a vehiculat ideea că Van Damme a luat o palmă, dar n-a fost așa. Niciodată bătaie!”, a mărturisit Castellano.

Eu am fost mereu omul din mijloc, care să vadă necazul dinainte să se întâmple. Tot timpul am încercat să nu dau, altfel se nasc alte necazuri! La mine, un bodyguard nu are voie să lovească, să vorbească urât. Am evitat bătăile în club, nu au fost. Suntem într-un loc unde vindem alcool, fiecare reacționează diferit, unii țin, alții nu țin. Joshua Castellano:

Vizavi de viața de noapte din România, Joshua a făcut o comparație cu ceea ce se întâmplă în Occident sau peste Ocean. „Viața de noapte din România e foarte calmă față de Europa! Rare momente când a fost ceva mișcare prin club, 2-3 minute și apoi scos oamenii afară, nimic mai mult. Eu am fost tot timpul în mijlocul problemei. Când apăream eu, se oprea problema”, a mai comentat italianul.

„Lady Gaga? Trebuie să-mi placă și mie un pic”

Bob Sinclair, Busta Rhymes, Ciarra, Missy Elliot, Pussycat Dolls au prestat sau au fost invitați în „Bamboo”. A refuzat-o pe Lady Gaga, la începutul carierei sale, pentru a cânta în clubul lui! Nu i-a plăcut de ea! Întrebat dacă a regretat vreun moment că a refuzat-o pe una dintre vedetele muzicii internaționale a ultimilor ani, Joshua a replicat:

„Nu, deloc! Pentru ce? Mi-aducea o coroniță în plus? A fost o alegere de moment, să cânte o singură melodie, 10.000 de dolari, 20.000 de dolari, nu contează… Conta să dai atmosferă în club. S-o aduc acum pentru ce? Au adus-o alții în România, la concerte. Nu e genul meu. Eu plătesc, trebuie să-mi și placă. Să placă clienților? Trebuie să-mi placă și mie un pic”.

Generos sau grandoman?

Ulterior, italianul le-a invitat pe fetele de la Pussycat Dolls la el în club, iar Nicole Schwerzinger, fosta iubită a lui Lewis Hamilton, multiplul campion de Formula 1, a pus ochii pe una dintre bijuteriile lui Joshua. Un lanț impresionant din aur alb cu o cruce mare cu nestemate, în valoare de 25.000 de euro! I-a zis de trei ori că e o bijuterie foarte frumoasă. Castellano i-a dăruit lanțul.

„Tot ce am făcut, am făcut că am dorit. Eu tot timpul sunt cu picioarele pe pământ. Când n-am văzut sensul, n-am făcut. Grandomania mea a fost să câștig mereu, să fiu în top, «ce-a făcut ăsta!», să fac ceva ce nu fac alții. Nu m-am uitat la bani, când se făceau. Venea lume de peste tot datorită megalomaniei mele, pe care eu o numesc muncă. Am fost mereu un om real. A fost simpatic momentul, Nicole nu credea că o să-i fac cadou. A fost o chestie pe moment, n-am regretat. Uite că se vorbește și acum despre asta”, a reacționat Joshua Castellano.

