„A fost un turneu foarte frumos, am vizitat, mi-am făcut prieteni noi, am făcut și shopping, am fost și la Vegas, am prins și raliul de Formula 1, am prins alegerile lui Trump… I-am luat niște hăinuțe Mariei, haine lui George, dar și mie. Am stat aproape o lună în America.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Anul viitor vreau să o duc și pe Maria în America, la Miami. O dată-n viață merită să mergi în Vegas. Eu voiam să merg cu George să vadă Vegasul și Miami. A fost fascinant!”, a povestit Daniela Gyorfi pentru Click.

Și-a menținut silueta mâncând o dată pe zi

Daniela Gyorfi ține la silueta ei, așa că în America nu a fost tentată să experimenteze preparatele culinare. Vedeta a mâncat o dată pe zi.

„A fost o alergătură, nu am făcut ceva nemaipomenit în acest turneu. Am avut spectacolele de vineri până duminică, cu avioane la 4 dimineața, m-am ferit cât am putut de mâncarea din America. Pe unde am fost cazați, toți ne aduceau mâncare, de la ea și de la apă te îngrași. Eu, recunosc, am ținut-o pe cafele cât am putut și mâncam o singură dată pe zi. La Miami am fost o răsfățată de familia la care am stat. Mi-au gătit ce îmi place mie și ce am vrut.

Recomandări Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

Domnul Bebe Mihu s-a organizat foarte frumos pentru acest turneu în care am mai fost cu Lorenna, Monica de la Angels și Jean de la Craiova. Am stat patru zile în Miami, 5 zile în Las Vegas.

Am o prietenă în Vegas cu care m-am întâlnit acum, a fost foarte frumos, mi-a plăcut. Îmi pare rău că nu am mai stat câteva zile în Las Vegas. Am fost și la spectacolul Cirque du Soleil, a fost foarte frumos”, a mai povestit Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi regretă dispariția lui Gabriel Cotabiță

„Am făcut turnee, am avut spectacole împreună. A fost un artist foarte profund. Parcă în ‘93 am făcut un turneu pe care l-a organizat George Mihăiță care era atunci cu revista Salut, cu Ștefan Bănică jr, Laura Stoica și mulți colegi. La Mamaia mă întâlneam cu el în festivaluri. Îmi pare rău! Dumnezeu să-l odihnească!”, a mai povestit Daniela Gyorfi.

Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News