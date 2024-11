În acest moment, Călin Georgescu este urmat de Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, între aceștia fiind o luptă strânsă pentru locul al doilea, însă pare că turul doi al alegerilor prezidențiale, care va avea loc pe 8 decembrie 2024, îi va aduce față în față pe independentul Călin Georgescu și pe Elena Lasconi, din partea USR.

La aproximativ 12 ore după ce secțiile de votare din România s-au închis, jurnaliștii de la Adevărul au stat de vorbă cu Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu.

„Nu am sărbătorit aseară victoria. Nu vă pot spune mai multe. Eu sunt un simplu antrenor de tenis. Acum sunt la un turneu. Mai multe discutăm peste două săptămâni”, a spus Cosmin Georgescu.

Din câte se pare, Cosmin Georgescu, născut pe 15 ianuarie 1989, a fost jucător de tenis, iar cel mai bun loc pe care s-a clasat în clasamentul mondial a fost 1.197, pe 5 iulie 2010. Iar suma pe care a câștigat-o la turneele de simplu și de dublu se ridică la 2.258 de dolari, după cum se poate găsi pe site-ul oficial ATP.

A stat cu Djokovic în cameră

Într-un interviu pe care l-a acordat în trecut pentru ProSport, Cosmin Georgescu dezvăluia inclusiv că a fost coleg de cameră cu nimeni altul decât sârbul Novak Djokovic. Asta după ce Călin Georgescu l-a dus la o academie de tenis din Germania.

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: «Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo». Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine. Îți dai seama, copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! «Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni», mi-a zis tata, scurt și cuprinzător.

Un șoc total, dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic! Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școală de tenis pe lângă Munchen, în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania, din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis. Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic”, a spus Cosmin Georgescu.

Are un club de tenis

În prezent, fiul lui Călin Georgescu deține un club de tenis pe malul lacului Herăstrău, acolo unde are trei terenuri cu zgură.

„Tennis Club by the lake este situat pe malul lacului Herăstrău, gata să elimine orice factor de stres din viața dumneavoastră de zi cu zi. Clubul a fost preluat de 2 foști jucători de tenis din circuitul ATP, Cosmin Georgescu și Andrei Săvulescu.

Împreună cu echipa lor de antrenori profesioniști, sunt pregătiți să ofere lecții de tenis pentru inițiere, performanță, dar și de relaxare. Clubul de tenis are în dotare trei terenuri cu zgură pentru perioada verii, iar pe timpul iernii, tenismenii se pot antrena în balonul clubului care acoperă două terenuri de tenis”, se arată în descrierea de pe site a clubului.

