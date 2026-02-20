În cadrul unui podcast, Monica Tatoiu a făcut observații critice la adresa imaginii publice a Biancăi Drăgușanu. Această reacție a provocat nemulțumirea fostei soții a lui Victor Slav, care a răspuns cu un mesaj dur.

„Care este cea mai nesuferită vedetă? Bianca Drăgușanu. Pentru că pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă. Știi cum fac vedetele din România și din alte părți business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și spun că e creația mea. Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Când pun mâna pe o haină, știu din ce material sunt făcute. De unde știu? Eu bat toate depozitele de materiale.

Știu pe cele cu care mă întâlnesc la depozitul de haine, știu pe cele cu care m-am întâlnit la producătorii de pantaloni, genți. Nu vă băgați pe haine cu mine. Nu doar ea, mai sunt vreo două, trei. Dar ea mă enervează că pretinde cine nu e, de când a transformat-o Botezatu. E toxică”, a declarat Monica Tatoiu în podcastul „Face to Face”.

În mediul online, Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj clar, atacând-o pe Monica Tatoiu fără rețineri.

„Auzi ce zice Monica Baboiu… că noi punem etichete la haine pe care le cumpărăm din China. Dacă ea se îmbracă din China… ia uite, Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato, vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram, potrivit Cancan.

