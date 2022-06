„Mulțumesc frumos pentru mesajele minunate pe care le-am primit de «La mulți ani!», apreciez mult că sunteți o comunitate atât de frumoasă. Foarte multe mesaje, n-o să reușesc să răspund la toate, de aceea și fac filmulețul ăsta.

Vă iubesc din suflet că îmi sunteți aproape. Fac 40 de ani, 40 de ani am rătăcit și probabil c-o să mai rătăcesc, habar nu am.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mă cam apropii de mine cel real, de mine cel care nu s-a născut niciodată și evident care nu poate muri niciodată.

Este puțin impropriu să-i spui cuiva care știe că e de-o veșnicie, să-i spui: «La mulți ani!», dar orice e o dovadă de dragoste și orice mesaj care conține dragoste, așa cum conțin mesajele voastre, este binecuvântare.

E bine ca la binecuvântări să nu oferi ca răspuns un refuz. Vă mulțumesc din suflet! Lucru pe care l-am învățat de-a lungul celor 40 de ani este că e bine să fii tu, așa cum ești tu, pentru că altfel personajul tău ăla care vrea să pară tot timpul impecabil te va obosi foarte grav, să nu obosiți, ci doar să fiți așa cum sunteți voi. Mulțumesc frumos!”, a declarat Connect-R pe rețelele de socializare.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro AM AFLAT TOT! De ce stă Iulia Vântur atât de mult în România, de fapt VIDEO EXCLUSIV

Observatornews.ro O tânără de 20 de ani, obligată de doi tineri din Iași să își vândă trupul pentru ei. Din cei 1.500 de lei câștigați pe zi, fata primea doar 35 de lei pentru hrană

HOROSCOP Horoscop 9 iunie 2022. Leii ar fi bine să-și găsească altceva de făcut, dacă văd că cei din anturajul apropiat nu vor să îi asculte

Știrileprotv.ro Cine era în avionul care a pus pe jar armatele din patru țări. A decolat din Ungaria și a trecut deasupra României, Serbiei și Bulgariei, ignorând numeroase avioane de luptă și apelurile autorităților

Orangesport.ro Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Live cu Maurice Munteanu, urmărește aici!