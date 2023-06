În anul 2013, Misha și Connect-R se căsătoreau, iar 5 ani mai târziu au divorțat. Tot 5 ani au trecut de când au semnat actele de divorț și de când nu mai formează oficial un cuplu. După despărțire, cei doi au continuat să locuiască mult timp împreună și toate vacanțele au fost în familie.

Cântărețul recunoștea în cartea sa, „Din livada cu nuci”, că a înșelat-o pe Misha și acesta este motivul divorțului. Concurenta de la „Te cunosc de undeva!” nu a putut să treacă peste infidelitatea soțului și nu a dorit împăcarea sub nicio formă.

„Nu îmi voi face o altă relație până când ea nu își va face o altă relație”

Connect-R a mărturisit că își dorește să își refacă viața, însă nu va face acest pas până când Misha nu își va găsi pe altcineva. Artistul și-ar fi dorit să se împace cu mama fiicei lui, însă aceasta nu a vrut să-l ierte.

„Toate vacanțele mele, de cinci ani, de când am divorțat, nu sunt decât cu ea și cu fata. Eu nu plec în vacanță cu femei, cu gașcă, nu există așa ceva. Merg cu fosta mea soție și cu fata în vacanță. Suntem împreună, dar fără nicio apropiere intimă, fără sex. Noi nu ne-am refăcut viața, suntem singuri. Eu aș vrea să îmi refac viața, cred că și ea ar vrea, doar că nu, deocamdată. Eu am trecut de purgatoriu, sunt stabil, știu cine sunt. Dar nu am nicio relație și nici nu îmi voi face. Spun hotărât: nu îmi voi face o altă relație până când ea nu își va face o altă relație. Eu voi ține ușa asta deschisă.

„Eu voi ține ușa asta deschisă”

Cred foarte tare că atunci când Dumnezeu binecuvântează doi oameni cu un prunc, el are ceva planuri cu cele trei suflete. Eu mai aștept. Și ea cred că mai așteaptă. Și dacă reapropierea se va face, eu voi fi foarte bucuros. În momentul în care ea își va reface viața, am să închid și eu acest capitol. Distanța dintre noi cred că este o binecuvântare”, a scris Connect-R în cartea sa.

„M-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație”

Cântărețul recunoaște că i-a fost infidel în repetate rânduri, iar Misha nu l-a putut ierta. Dacă peste felul lui de a fi, indisciplinat, a reușit să treacă, peste faptul că a înșelat-o nu a mai putut să treacă. Connect-R crede că i-a provocat o traumă fostei sale soții, iar aceasta nu-l va ierta niciodată pentru ceea ce i-a făcut.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța.

„A rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă”

Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine. Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat.

„Mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea”

Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”, relatează WOWbiz.ro.

