Connect-R face față cu greu condițiilor de la „Asia Express” sezonul 4. „Am vrut să renunț”

„E greu… cel mai greu, rucsacul, ca să zic așa, are în jur de 17 kg. Mi-am luat de acasă niște lucruri, le-am aruncat. Am aruncat tot din el, e greu, foarte greu. Nu avem nicio condiție. Autostopul e greu…

Facem în jur de 15 km și Dumnezeu ne e martor pentru treaba asta, chiar nu e ușor și vă spun sincer eu am vrut să renunț”, a mărturisit Connect-R.

„Cazarea, greu de găsit, dar avem condiție fizică. Confortul nostru de acasă s-a dus, nu mai există.

Ne îngrijorăm mai mult când vedem că nu ne ia nimeni la autostop, când vedem că ne primește lumea greu la cazare, că nu vorbește nimeni cu noi.

Am decis să ne numim echipa Gambă, pentru că, la cât am mers pe jos, ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici. Asia Express e mult mai pe bune decât credeam chiar și noi”, a declarat Shift.

