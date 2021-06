Cine este Connect-R, concurent la „Asia Express” sezonul 4. „Am vrut să plec acasă”

Înainte de a pleca în cea mai dură cursă, interpretul a vorbit despre cea mai mare temere pe care are privind competiția de pe Antena 1, dar și despre faptul că nu știe încă ce strategie va adopta.

„Abia așteptăm să plecăm, pentru că… cu cât ne apropiem de plecare crește presiunea. Nu știm sincer ce ne așteaptă și de aia nu ne-am gândit la nicio strategie.

Cea mai mare frică e frica de noi, că nu știm… cât o să ne suportăm pe noi înșine, la nivel individual, că noi doi nu cred că o să avem probleme”, au declarat Shift și Connect-R pentru Antena Stars.

Ce s-a întâmplat în prima zi la Asia Express

Socotelile de acasă nu se potrivesc cu realitatea din Asia Express. Deși au plecat cu gândul că este imposibil să nu se descurce, Shift și Connect-R și-au schimbat complet părerea odată cu primul pas făcut pe Drumul Împăraților.

„O să iau cu mine o poză cu Hagi și asta sigur o să mă ajute la autostop. E imposibil să nu ne înțelegem cu ei. Avem speranță că în unele seri vom găsi chiar și o pensiune sau un hotel la care să stăm. N-avem noi condiție fizică, dar pe psihic stăm foarte bine”, spuneau cei doi cu câteva zile înainte de plecare. Primul autostop, prima misiune șI prima noapte de căutat cazare le-au dat însă planurile peste cap.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Nu ne așteptam să fie chiar așa. În momentul ăsta nici măcar nu ne mai amintim de confortul de acasă”, spune Shift. “În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înțelegi, nu vorbește unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coșmar.

Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici”, a mărturisit Connect-R.

Shift și Connect-R sunt extrem de entuziasmați de aventura care a început la Asia Express. Cei doi vor trebuie să supraviețuiască cu un singur dolar pe zi, să își găsească cazare și mâncare, dar și să rezolve probele de pe trasee.

Connect-R a fost căsătorit cu Misha și împreună au o fetiță, pe Maya. Ce doi au divorțat în urmă cu mai bine de cinci ani, însă au rămas în relații bune, de dragul copilului. Mai mul, aceștia locuiesc încă în aceeași casă.

Despre Connect-R

În 2012 creează hitul verii, numit Vara nu dorm, care s-a menținut pe primele locuri timp de 22 de săptămâni. În același an creează și piesa Love Is The Way.

În același an apare al doilea album al artistului intitulat „From Nothing to Something” lansat de casa de discuri Roton cu sprijinul ziarului Libertatea.

Citeşte şi:

Medicii de la „Nasta”, nemulțumiți de reorganizarea spitalului. „Trei oameni au murit de TBC, iar conducerea reduce paturile”

INTERVIU. Cristian Pîrvulescu: Orban încă e favorit în fața lui Cîțu la șefia PNL. Există un curent trumpist-pedelist în partid. USR va ieși din guvern în 2023

Astăzi începe vaccinarea pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Ce trebuie să știe părinții

PARTENERI - GSP.RO „L-au arestat pe Adrian Cristea, stau polițiștii cu armele pe el!” » Momente incredibile pe aeroport

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro VIDEO. Imagini tulburătoare în Belarus. Prizonierul politic Stepan Latypov și-a tăiat gâtul în sala de judecată. Ultimele sale cuvinte

HOROSCOP Horoscop 2 iunie 2021. Scorpionii sunt cuprinși de o dorință de nestăvilit de a recupera un anumit statut

Știrileprotv.ro Țara din Europa care le-a interzis cetățenilor să mai treacă granița. Nu mai au voie să meargă în străinătate

Telekomsport Cel mai mare salariu din Liga 1 pentru a semna cu CFR Cluj! Fotbalistul intrat în istorie, gata să bată palma

PUBLICITATE Românii vor realiza o premieră mondială în fotbal, pe un teren „fantomă” (PUBLICITATE)