Copiii Danei Rogoz au hrănit peștii cu biberonul, în Bali: „A fost foarte drăguț”. Imagini din vacanța vedetei cu familia

La jumătatea lunii iulie, pe 17 iulie, Dana Rogoz, Radu Dragomir, soțul ei, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, au plecat în vacanță în Bali. Drumul din România până acolo a fost lung, familia a schimbat mai multe avioane și au avut parte și de o întârziere.

„Pe scurt, planul era unul curajos de la bun început: plecare pe 16 iulie seara, ajunși la destinație pe 18 iulie dimineața, cu doi copii de gât. Doar că tocmai ne-au anunțat că zborul spre Hong Kong are deja o întârziere de 3 ore jumate. Deci, într-un caz fericit, decolăm la 5 jumate dimineața. Buuuun, planul se schimbă”, a anunțat Dana Rogoz din aeroport.

Vacanța Danei Rogoz în Bali, cu copiii

În final, toți au ajuns cu bine la destinație, unde s-au întâlnit și cu Barbu, băiatul lui Radu Dragomir dintr-o altă relație. După ce s-au odihnit, vacanța lor în Bali a început. Au vizitat piețele locale, templele, plantațiile cu orez, iar în final au ajuns și la safari, unde au hrănit girafe, dar și pești.

„În ultima zi de vacanță aici, am fost la Bali Safari. L-am vizitat și acum 2 ani (ba chiar am și stat cazați atunci în Safari), dar am vrut neapărat să revenim, mai ales că acum e și Lia mai mare și poate înțelege mai mult. Și adevărul e că e atât de mare acum, încât atunci când am întrebat-o, înainte de a începe Safari Journey (unde urma să vedem lei, zebre, girafe, etc), ce animale își dorește cel mai mult să vadă, ea mi-a răspuns senină: „oițe”.

Recomandări EXCLUSIV | Criptomonedele produse în România aduc rușilor milioane de dolari. Cine se află în spatele fermelor de mining și cum sunt folosiți banii

Am dat de mâncare zebrelor, girafelor, cămilelor, elefanților, leilor și tigrilor, noi, oamenii, stand de dată această în cușcă și animalele dând ture pe lângă noi. Ah, am hrănit și pești cu biberonul! A fost foarte drăguț și, sincer, nu cred că va există vacanță în Bali cu copiii fără o intrare la Safari Bali”, a dezvăluit pe Facebook vedeta, care a și postat imagini din Bali, cu copiii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Vlad a fost favoritul maimuțelor”

O altă vizită pe care au făcut-o în Bali a fost la Pădurea Maimuțelor. „Am fost la Monkey Forest, pe care o mai vizitasem și în urmă cu 2 ani. De dată această Vlad a fost favoritul maimuțelor, care i se suiau constant în cap, îl verificau de mâncare peste tot, ba una chiar l-a strâns afectuos de gât, sprijinindu-și capul pe umărul lui, într-un „aaawww…” general al turiștilor.

Lia, în schimb, s-a luptat cu o maimuță, care venise să îi fure o clama pentru par. Am intervenit rapid, insistând că Lia să i-o cedeze 🙂 După câteva minute, maimuțica a abandonat clama, spre bucuria Liei. Locul acesta e în totul preferințelor copiilor, în mod cert. Pe seară ne-am oprit să luăm cină la una dintre terasele de lângă Tegallalang”, le-a mai povestit actrița fanilor din mediul online.

Recomandări Aur pentru România obținut de Florin Enache și Andrei Cornea în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice 2024. „Suntem zeii apelor”

Urmărește-ne pe Google News