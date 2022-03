„Am fost un elev potolit, în contextul în care nu mi-am rupt nici mâini, nici picioare la fotbal sau la alte sporturi. Îmi aduc aminte că fotbalul a fost un sport cu care am cochetat în perioada liceului, am fost chiar într-o echipă de juniori, dar mi-am dat seama că nu asta era vocația mea pentru că nu eram un mare talent la vremea respectivă.

În altă ordine de idei am devenit mai mult neastampărat decât cumințel când am mai crescut, deoarece îmi plăcea să ies în evidență, eram de cele mai multe ori clovnul clasei. Le mulțumesc profesorilor mei care îmi mai treceau cu vederea “ ieșirile”, asta pentru că aveam note și calificative foarte bune. Îmi aduc aminte că, într-o zi, am cooptat mai mulți colegi și am pus scotch și lipici pe scaunul pe care trebuia să se așeze o profesoară. Aveam multe idei de genul acesta.”, a declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Întrebat despre părinții lui, Andrei Șelaru, pe numele lui din buletin, a recunoscut că ei au fost cei care l-au susținut și l-au ajutat mereu. „Am învățat că, fără răbdare, nu poți să faci nimic. Avea tata o vorbă: cu răbdarea treci și marea. De asemenea, am învățat că bogăția nu valorează prea mult dacă nu ai educație și cultură. Adică poți să fii bogat, material vorbind, și fără să ai prea multă cultură și educație.

Și avem multe exemple. La fel poți fi educat și să ai multă cultură dar să nu ai un nivel de trai foarte bun. Cel mai bine ar fi să le ai pe amândouă, și bogăție și cultură. Banii fără cultură și educație sunt zero.”, a mai declarat el pentru fanatik.ro.

Se știe că mama lui Selly este profesoară.

GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Putin, criză de nervi din cauza Ucrainei! HALUCINANT ce ieșire a avut

Observatornews.ro Putin și-ar fi mutat familia într-un "adăpost nuclear" din Siberia, în timp ce Rusia bombardează Ucraina. "Asta e adevărata lui familie"

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro Șoferul unui camion care ducea mâncare în Ucraina, plângând la gândul că fiii săi vor fi trimiși pe front: „România bun, Rusia, nu bun. Putin, Hitler. 64 de ani am”

Telekomsport Dezastru pentru fiul unui oligarh rus apropiat de Putin! Pentru războiul din Ucraina plăteşte un tânăr de 22 de ani: ce i se întâmplă azi

PUBLICITATE O singură aplicație, mai multe numere de telefon, totul disponibil online