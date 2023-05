Corina Bud este foarte discretă cu viața personală. Artista a fost într-o relație cu Nelu Bud timp de aproape 20 de ani și s-au despărțit în urmă cu aproximativ 7 ani. Cei doi au împreună un băiat pe nume Robin, care a rămas să locuiască cu mama lui.

Vedeta și-a refăcut viața, însă nu vrea să îl expună public pe cel care îi este alături de o bună vreme. Într-un interviu pentru playtech.ro, Corina Bud a declarat că nu își ascunde partenerul, însă îi respectă dorința de a nu fi persoană publică.

„Relația noastră e oficializată! În sensul că eu sunt de părere că nu e nevoie de un act care să oficializeze o anumită relație. E mai mult decât oficială. Ne iubim, există o super conexiune între noi și ne înțelegem foarte bine și facem lucruri super frumoase împreună. Iar pentru noi toate astea sunt suficiente! N-am fost niciodată căsătorită. N-am fost niciodată o tradiționalistă din punctul ăsta de vedere! Sunt pe principiul trăiesc acum, aici și mă bucur de ceea ce trăiesc! Cum nu știm ce se va întâmpla, peste o săptămână, mâine sau poimâine, nu pot să exclud nimic din nimic. Niciodată! Nici varianta de a sta vreodată în fața ofițerului stării civile!”

„Sunt bine, sunt împlinită, sunt fericită”

Anul trecut, Corina Bud confirma că este implicată într-o relație. Acum, ea a făcut noi dezvăluiri despre iubitul ei. Bărbatul nu își dorește să fie în lumina reflectoarelor, astfel că se bucură în liniște de povestea de dragoste pe care o trăiește cu artista.

„Nu vreau să intru în detalii pe tema asta. Nu e o persoană publică și în general nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre viața mea privată sau despre viața iubitului meu, fiindcă îi respect initimitatea. Nu am de ce să dau mai multe detalii, repet, el nefiind o persoană publică. Și nici nu cred că interesează pe cineva chestiunea asta. E suficientă de multă informație în fața căreia copiii noștri sunt expuși. Eu cred că oamenii preferă să audă muzică bună. Nu cred că ar interesa pe cineva ce fel de relație are Corina, cu cine… mesajul e de fapt că sunt bine, sunt împlinită, sunt fericită, că am puterea și oamenii care-mi oferă energia și forța pentru a face lucruri frumoase în continuare.”

Ce spune Corina Bud despre al doilea copil

Întrebată dacă își mai dorește un copil, Corina Bud a răspuns: „Acum nu am ce răspuns să vă dau. Eu nu cred în planificări de genul ăsta. Dacă se va întâmpla, de ce nu? Nu mi-am pus niciun fel de bariere și de blocaje în absolut nimic. Sunt Bruce Lee, ca apa, știți?! (râde).”

Vedeta nu a renunțat la muzică și pregătește noi proiecte cu care speră să își încânte fanii. „Lucrez în continuare la muzică bună și pregătesc acum un super proiect. Cel mai probabil, voi lansa acest proiect în toamnă. Dar, între timp, voi mai lansa piese. Spre exemplu, tocmai am făcut o piesă la Hahaha Production, împreună cu Smiley, și despre care sperăm să fie hitul verii. Muncesc mult timp în studio și show-ul muzical pe care îl pregătesc pentru toamnă și care îmi ia mult timp. Mi-aș dori să fie un proiect și pentru alt tip de platformă. Un Netflix, de exemplu. Dar să vedem dacă va și ieși. Va fi un show foarte mare, în care sunt implicați mulți artiști și care nu s-a mai făcut în România. Vă dau un singur indiciu: burlesc! Va fi o Corină Bud mai mult decât provocatoare, dar și super profesionistă.”

