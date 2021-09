De-a lungul timpului, Corina Dănilă s-a confruntat cu diferite probleme de sănătate pe care nu le-a ascuns și despre care a vorbit mereu public, chiar și în interviuri și la TV. „Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate şi că am urmat programul «Good life» la Clinica Bioterra, sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie şi că încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos. Urmez în prezent terapia cu oxigen hiperbar (HBOT), pentru că oxigenul respirat difuzează din capilare în ţesuturi şi ajunge în zonele slab perfuzate, ajutându-mă la ameliorarea durerilor de coloană şi articulaţii”, a declarat ea pentru click.ro.

În același interviu, vedeta a mărturisit și despre noul diagnostic pus de medici. „E vorba despre vitiligo, o afecţiune dermatologică autoimună, care se declanşează pe fond emoţional, în condiţii de slăbire a sistemului imunitar şi pe care o duci toată viaţa.

Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez. Din respect pentru publicul spectator şi telespectator, folosesc machiaj şi pe faţă, şi pe mâini, atât la teatru, cât şi la televiziune, pentru ca omul să fie atent la ce fac şi la ce transmit, nu la petele mele de pe mâini.

Încerc, de ceva vreme, să ţin sub control evoluţia şi să ameliorez efectele, cu ajutorul fototerapiei cu ultraviolete Excilite, sub atenta îndrumare a domnului doctor Lucian Russu. Deci, toate cele cu care m-am confruntat şi mă confrunt încă, fac parte din viaţă şi încerc să le fac faţă atât cât pot şi cum pot”, a mai povestit ea pentru aceeași sursă.

Înainte de a deveni actriță și prezentatoare TV, Corina Dănilă se pregătise pentru Facultatea de Medicină. „Am făcut pregătire pentru Medicină, e adevărat, în ultimii doi ani de liceu. A venit Revoluția din 89 și am decis clar că nu pot lua pe mâna mea viața unui om, ci mai bine lucrez cu sufletul lui, așa că am dat la actorie.

Sunt un altfel de… terapeut, dacă vreți. Cea mai mare mulțumire o am atunci când văd ochii spectatorilor plini de emoție, de bucurie, la sfârșitul unei reprezentații”, a spus aceasta într-un interviu Libertatea.

