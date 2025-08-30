La începutul lunii august, Libertatea a anunțat în exclusivitate: Corina Năstase e însărcinată cu primul copil și că va avea un băiețel. Tânăra și Mihnea, fiul cel mic al lui Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, urmau să devină părinți pentru prima oară.

Corina și Mihnea Năstase, părinți de băiețel

Săptămânile au trecut rapid, iar pe 29 august, în zi de sărbătoare, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Corina și Mihnea Năstase au devenit părinți. Tânăra a adus pe lume un băiețel de nota 10. Vestea fericită a fost împărtășită și de Adrian Năstase, pe blogul lui.

Ieri, la ceas de seară, acesta a scris: „De azi, avem încă un nepot”. Adrian Năstase și soția lui mai au încă doi nepoți din partea lui Andrei, fiul cel mare.

Apoi el a continuat cu dezvăluirile spunând și ce nume are nepoțelul nou-născut. „Începând de astăzi, Mihnea și Corina au un fiu iar noi avem încă un nepot – Theodor Ioan. Să fie sănătos, să aibă noroc și un destin luminos. Este o zi de bucurie pentru toată familia!”.

Până la acest moment, familia nu a arătat nicio imagine cu bebelușul, Corina și Mihnea Năstase au fost dintotdeauna un cuplu discret. Nici declarații nu au făcut încă despre bucuria pe care o trăiesc.

Povestea de iubire dintre Corina și Mihnea Năstase

În septembrie 2021, Mihnea Năstase a luat-o de soție de Corina Corolevschi, fiica unui influent om de afaceri de la malul mării. Aceasta este cu patru ani mai mare decât el și este originară din Constanța.

Corina Corolevschi a fost sportivă de performanță. Ea a început la 9 ani sportul de performanță, dar s-a oprit în 2011. A devenit campioană balcanică la ștafeta de 4×100 de metri, dublă campioană națională la 60 de metri, campioană națională la 200 de metri și campioană națională cu ștafeta de 4x3x2x1. Din cauza unei accidentări însă, a fost nevoită să se retragă din această activitate.

La nunta din 4 septembrie 2021, Corina a purtat două ținute. La cununia civilă a îmbrăcat o rochie albă, scurtă, părul l-a avut prins în coc, iar în picioare a purtat sandale deschise la culoare. Și mirele și-a asortat ținuta cu a soției.

La cununia religioasă și la petrecere, Corina a purtat o rochie albă, dintr-un material special. Părul l-a avut aranjat pe spate. Și mirele s-a schimbat, el a îmbrăcat un costum negru și cămașă albă.

