Cosmina Păsărin, dezvăluiri despre revenirea la „Vorbește lumea”. Ce sfat i-a dat Adela Popescu

Cosmina Păsărin a mai fost în trecut prezentatoarea emisiunii, în perioada în care Adela Popescu se pregătea să devină mamă. Acum, aceasta a povestit cum este această experiență pentru ea, dar și ce sfat i-a dat soția lui Radu Vâlcan.

„În primul rând că platoul are altă față. Îmi plăcea foarte mult cum era și atunci și îmi place foarte mult cum e și în momentul de față. La fel de important este un alt detaliu, faptul că am prezentat atunci într-o altă formulă, în vară. În toamnă, l-am avut ca partener pe unul dintre colegii Adelei.

Eu, practic, i-am ținut locul ei în toamnă. Acum, am două partenere minunate și vesele. Zona în care ne ducem este o zonă super happy, nu spun că până acum nu era cazul de așa ceva, Doamne ferește.

Doar că suntem femei, este energia aceasta feminină, este frumos, îmi place mult” , a declarat Cosmina pentru Ego.ro

Cosmina Păsărin a spus că partenera lui Radu Vâlcan este o persoană minunată

„Adela este un om minunat. Știți că ea are alt proiect în momentul de față și practic, noi trei am venit în locul lor. Ei au plecat în vacanță, băieții, Bogdan și Shurubel, iar Adela va începe acest nou proiect. Nu simt presiune. Ar trebui? Nu, deloc chiar. Nu am fost cumva aduse ca să ne comparăm, nici noi între noi, nici noi cu echipa care a fost înainte. Nu asta a fost ideea”.

„Mi-a spus că va urma o perioadă care nu este chiar ușoară și nu este ușoară, că va fi intensă și așa este, este intensă și gândește-te că noi vorbim acum după primul live, dar că, cu timpul, lucrurile se vor așeza și fix așa se va întâmpla. Țin minte aceste lucruri despre care ea îmi povestea și am trăit aceste senzații anul trecut. Fix când mă obișnuisem, s-a încheiat perioada aceea”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Star american, uluit când a ajuns într-un oraș din România. Ce a văzut acolo. Vrea ca toți să afle ce se întâmplă

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vedeta pe care fanii abia o mai recunosc. A ajuns alcoolic, pe străzi: „Mi-am distrus viața”

Observatornews.ro Modificări la Codul Fiscal. Ce taxe și impozite cresc de la 1 august, respectiv 1 ianuarie

HOROSCOP Horoscop 19 iulie 2022. Scorpionii vor deveni centrul de interes al unui grup anume, din mediul profesional sau nu

Știrileprotv.ro „Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat” și va mătura astăzi Pământul. Ce trebuie să știm

Orangesport.ro "Nu mai are mult". Spioni infiltraţi în Kremlin au aflat cât mai are de trăit Vladimir Putin! Data înaintată de informatori

PUBLICITATE Consultația medicală la care ar trebui să meargă orice român, cel puțin o dată pe an

PUBLICITATE MODIVO pentru ocazii speciale