„Sunt într-o perioadă bună, o perioadă liniștită cumva, o perioadă în care am mai multă liniște interioară, am și liniște în jurul meu, pentru că am alături oameni care îmi aduc multă bucurie, familia”, spune Cosmina Păsărin, potrivit Spynews.

Cosmina a vorbit și despre copii, pe care îi iubește, însă spune că pentru ea este o decizie extrem de importantă, aceea de a deveni mamă.

„Cred că până la urmă rămâne de văzut cum va fi. Îmi plac foarte mult copiii, e clar că îmi plac, însă trebuie să fii foarte pregătit din multe puncte de vedere ca să devii părinte și cred că dacă până acum nu am avut ocazia de a deveni mamă, înseamnă că nu am fost pregătită.”, spune vedeta.

Deranjată de răutătile celor din jur

Cosmina Păsărin se află de mulți ani în fata camerelor de filmat. A avut numeroase proiecte în televiziune și spune că de-alungul timpului a fost afectată de unele păreri ale oamenilor despre ea.

„Cu cât ești mai expus în unele situații, cu atât atragi și păreri mai ciudate, mai rele. Am avut și momente în care am fost deranjată, am și acum momente când mă deranjează unele lucruri, dar am observat un lucru foarte interesant: depinde în ce formă sunt în acea zi.

Dacă în aceea zi m-am trezit bine, sunt bine și am energie, mă bucur de lucruri simple și am lângă mine oameni dragi sau întâlnesc oameni noi care îmi sunt dragi din prima, și mă simt foarte sigură pe mine, în acea zi am momente când chiar nu sunt deranjată, dar am și momente când sunt deranjată. Am avut momente în care plângeam, dar am înțeles că viața este și despre asta.”, mai spune Cosmina Păsărin.

