Mirela Vaida a oferit, poate, cel mai sincer interviu în cadrul celui mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”. Vedeta Antena Stars a povestit, în lacrimi, despre cele mai grele momente din viața ei, dar și cum a reușit să se recompună piesă cu piesă, la propriu.

De asemenea, Mirela Vaida și-a exprimat opiniile personale vizavi de veșnica ei asociere cu un posibil transfer la PRO TV, a povestit despre momentele în care a vrut să renunțe, dar și despre prima ei dragoste profesională: avocatura.

„Am avut momente când am vrut să renunț, de multe ori”

„În avocatură n-aș mai fi putut, fiindcă odată ce ai pierdut cumva contactul și nu ai rămas acolo să dai examen pentru barou sau să fii consilier juridic ori altceva la o firmă… e greu, când ai ieșit, să te mai întorci. Acolo trebuie continuu să înveți și să fii la curent cu tot ce se întâmplă. Dar am avut momente când am vrut să renunț, de multe ori. Din cauza oboselii, din cauza faptului că pierdusem niște sarcini, că trecusem prin niște greutăți și mi se părea că trebuie să aleg. Doar că… eu sunt și expansivă. Partea bună, pentru mine, ca să nu mă îmbolnăvesc, este că plesnesc și dau totul afară, deci nu acumulez nimic. Partea rea este pentru ceilalți… «Aoleu, iar a apucat-o!». Dar să știi că partea bună, la mine, asta este… că sunt autentică. Adică, ce am, vă zic în față și, în principiu, nu prea aveți de ce să vă feriți, adică de mine să nu vă temeți că eu mâine sunt ca nouă, suntem din nou prieteni.



Nu am veleități din astea de șefă, dar dacă lucrurile sunt despre mine sau la limita mea sau mă deranjează pe mine… le spun. Ce nu are legătură cu mine, nu mă interesează. Dar până aici. Și îmi și trece repede. Eu nu am dușmani. Dacă alții mă văd așa, e treaba lor. Nu am dușmani, nu am resentimente, nu țin ranchiună, nu-i port nimănui pică, n-am gânduri rele. Deci eu, ce-am avut de zis, am zis. S-a spart balonul și de mâine reluăm lucrurile ca și cum nu s-ar fi întâmplat.(…) Eu mai am un pic de lucrat la formă, dar eu zic că sunt pe drumul cel bun la vârsta asta”, a povestit Mirela Vaida la podcastul „ALTCEVA” cu Adrian Artene.

„Niciodată nu le-am spus părinților cu voce tare că îi iubesc”

Când a început să vorbească despre părinții săi, prezentatoarea TV a izbucnit în lacrimi. A mărturisit că nu le-a spus niciodată părinților săi că-i iubește, pentru că așa a fost crescută, însă ea le spune zilnic copiilor săi că îi iubește enorm.

„Niciodată nu le-am spus părinților cu voce tare că îi iubesc. Îmi dau lacrimile… și acesta e motivul pentru care le spun în fiecare zi copiilor mei că îi iubesc. Părinții ne pupau în somn și erau… Așa ne-au crescut. Eu nu le-am spus niciodată părinților mei că îi iubesc și mă gândesc că va veni ziua în care voi regreta că nu am apucat să le spun. Vreau să le spun acum… Mama și tata, vă iubesc enorm și vă mulțumesc. (…) Vorbesc aproape zilnic cu ei la telefon”, a spus Mirela Vaida printre lacrimi.

